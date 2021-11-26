الجارديان: الصحة العالمية تجتمع لتقييم خطورة سلالة جديدة من كورونا

ذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية أن منظمة الصحة العالمية تجتمع اليوم الجمعة لتقييم خطورة سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا في جنوب إفريقيا، والتي يُخشى أن تكون أسوأ سلالة من كوفيد-19 يتم تحديدها حتى الآن.



وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرنه عبر موقعها الالكتروني، إنه من المقرر أن يحدد الاجتماع المرتقب ما إذا كان ينبغي تحديد السلالة الجديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، ويطلق عليها اسم بوتسوانا أو "بي 1.1.529"، على أنه "مصدر قلق" من عدمه.



وأضافت أن منظمة الصحة العالمية ستقرر أيضا خلال اجتماعها المزمع ما إذا كانت ستعطي السلالة اسما جديدا، وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون اسمه "نو".



ونقلت الجارديان عن تصريح ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلالات كوفيد-19، قولها: "لا نعرف الكثير عن هذه السلالة حتى الآن. ما نعرفه هو أن بها عددا كبيرا من الطفرات. والقلق هو أنه عندما يكون لديك الكثير من الطفرات، يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية تصرف الفيروس".



وتحمل السلالة الجديدة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها واحدة قادرة على تفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.



وقال علماء من جنوب إفريقيا أمس إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" في أعداد صغيرة، ويعملون على دراسة تداعياته المحتملة.



وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.