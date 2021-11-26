حقوق جامعة عين شمس: فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر

قرر الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر اعتبارا من الاحد الموافق 28 نوفمبر وحتي الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 .

وأضاف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن كلية الحقوق ليست من الكليات التى يجرى فيها امتحانات "ميد تيرم"، لافتا إلى أن الامتحانات بالكلية مقسمة لفصلين فصل دراسى أول وفصل دراسى ثانى.

وأشار إلى أنه فى ضوء إجراءات وخطة الدولة لن يسمح لأى طالب بدخول الكلية سواء لحضور المحاضرات أو استيفاء الأوراق إلا بعد تقديم ما يفيد بحصولة على شهادة التطعيم .

وأكد الدكتور محمد صافي أن هناك حملات توعية مستمر على صفحات الكلية، مؤكدا أن الطالب محروم من كل خدمات الكلية بدون شهادة التطعيم سواء حضور المحاضرات أو دخول الامتحانات أو الحصول على أى أوراق من الكلية



منحت كلية الحقوق جامعة عين شمس درجة الدكتوراه، للباحثة ناهد زهير الحرازين؛ عن رسالتها بعنوان "مسئولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون الفلسطيني"، حيث ناقشت الرسالة كيفية تعويض الإدارة للمتضرر معنويا بسبب عامل اداري خاطئ.

ضمت لجنة مناقشة الرسالة كلا من الاكاديميين والمشرفين بكلية الحقوق بالجامعة منهم الدكتور محمد سعيد، رئيس قسم القانون العام و الدكتور محمد قاسم أستاذ القانون العام و رئيس اللجنة و المستشار الدكتور طه سعيد نائب رئيس مجلس الدولة.

قالت اللجنة إن موضوع الدراسة يعد إضافة للمكتبة العربية والفلسطينية خصوصا وأن موضوع البحث تضمن المسئولية الإدارية عن الضرر المعنوي له أهمية فى وقتنا الحاضر، على ضوء ما يعكسه واقع الدعاوى القضائية حيث يطالب أصحابها بالتعويض عن الضرر المعنوي، خاصة أن الباحثة قد استخدمت المنهج المقارن بين التشريع الفلسطيني الناشئ والتشريعات الأخرى منها المصري والفرنسي.

وعرضت ناهد زهير الحرازين، مقدمة الدراسة، مسئولية جهة الإدارة تتحقق فى تقديم تعويض للمضرور عما أصابه من ضرر نتيجة عمل إداري خاطئ قامت به جهة الإدارة بحيث تكون هناك علاقة سببية بين الفعل المنسوب لجهة الإدارة، والضرر الذى أصاب الفرد.

وذكرت إلى تعويض الضرر المعنوي أثار الكثير من الإشكاليات، لأنه لا يصيب المضرور فى ذمته المالية، وإنما فى ذمته المعنوية؛ لأنه عبارة عن الهم والألم والحزن الذى ينتاب صاحب الشأن.