عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق جامعة عين شمس: فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قرر الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر اعتبارا من الاحد الموافق 28 نوفمبر وحتي الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 .

 

وأضاف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن كلية الحقوق ليست من الكليات التى يجرى فيها امتحانات "ميد تيرم"، لافتا إلى أن الامتحانات بالكلية مقسمة لفصلين فصل دراسى أول وفصل دراسى ثانى.

 

وأشار إلى أنه فى ضوء إجراءات وخطة الدولة لن يسمح لأى طالب بدخول الكلية سواء لحضور المحاضرات أو استيفاء الأوراق إلا بعد تقديم ما يفيد بحصولة على شهادة التطعيم  .

 

وأكد الدكتور محمد صافي  أن هناك حملات توعية مستمر على صفحات الكلية، مؤكدا أن الطالب محروم من كل خدمات الكلية بدون شهادة التطعيم سواء حضور المحاضرات أو دخول الامتحانات أو الحصول على أى أوراق من الكلية 
 

 

منحت كلية الحقوق جامعة عين شمس درجة الدكتوراه، للباحثة ناهد زهير الحرازين؛ عن  رسالتها بعنوان "مسئولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون الفلسطيني"، حيث ناقشت الرسالة كيفية تعويض الإدارة للمتضرر معنويا بسبب عامل اداري خاطئ.

ضمت لجنة مناقشة الرسالة كلا من الاكاديميين والمشرفين بكلية الحقوق بالجامعة منهم الدكتور محمد سعيد، رئيس قسم القانون العام و الدكتور محمد قاسم أستاذ القانون العام و رئيس اللجنة و المستشار الدكتور طه سعيد نائب رئيس مجلس الدولة.

قالت اللجنة إن موضوع الدراسة يعد إضافة للمكتبة العربية والفلسطينية خصوصا وأن موضوع البحث تضمن المسئولية الإدارية عن الضرر المعنوي له أهمية فى وقتنا الحاضر، على ضوء ما يعكسه واقع الدعاوى القضائية حيث يطالب أصحابها بالتعويض عن الضرر المعنوي، خاصة أن الباحثة قد استخدمت المنهج المقارن بين التشريع الفلسطيني الناشئ والتشريعات الأخرى منها المصري والفرنسي.

وعرضت ناهد زهير الحرازين، مقدمة الدراسة، مسئولية جهة الإدارة تتحقق فى تقديم تعويض للمضرور عما أصابه من ضرر نتيجة عمل إداري خاطئ قامت به جهة الإدارة بحيث تكون هناك علاقة سببية بين الفعل المنسوب لجهة الإدارة، والضرر الذى أصاب الفرد.

وذكرت إلى تعويض الضرر المعنوي أثار الكثير من الإشكاليات، لأنه لا يصيب المضرور فى ذمته المالية، وإنما فى ذمته المعنوية؛ لأنه عبارة عن الهم والألم والحزن الذى ينتاب صاحب الشأن.

ترشيحاتنا

أول تعليق من الصحة على متحور كورونا الجنوب أفريقي

الخطيب يدلي بصوته في الانتخابات

مؤشرات.. قائمة الخطيب تتفوق في التصويت بانتخابات الأهلي

بينهم 162 مصريا.. البحرية التونسية تنقذ 487 مهاجرا غير شرعي

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: السيسي منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت

وزير الرياضة الأسبق يدلي بصوته في انتخابات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

رسميا.. كاف يعلن عن موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم في العلمين

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى فؤاد في حوار لـ صدى البلد: مشاركتي في تأسيس مهرجان القاهرة جاء بدافع وطني ولا أنتظر تكريمي عليه .. أقنعت زوجي الأسبق بدعم المهرجان

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

فيديو

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ