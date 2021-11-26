دولة خليجية تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب متحور جنوب أفريقيا

اعلنت وزارة الصحة الكويتية عن رفع درجات الاستعداد والتأهب القصوي ، لاستمرار السيطرة على الوباء في البلاد، ومنع دخول أي متحورات.

و أشارت صحيفة القبس الكويتية الي ان مسؤولو وزارة الصحة، برئاسة الوزير باسل الصباح يعقدوا اجتماعاً طارئاً لمناقشة إجراءات الوزارة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر صحية، أن الوزارة تراقب عن كثب آخر تطورات الفيروس ومتحوراته، بهدف منع تسلل ودخول أي حالات جديدة إلى البلاد، وبالتالي معاودة ارتفاع الاصابات مجدداً.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش استعدادات المرافق الصحية لأي زيادة في معدلات الإصابة، قد تحدث مستقبلاً.

وبينت المصادر، أن إجراءات الوزارة الحالية تعتبر جيدة، وكافية لمنع دخول أي إصابات بالفيروس، سواء المتحور الجديد أو غيره من السلالات، مؤكدة أنها لن تتوانى عن رفع أي توصيات جديدة هادفة، للحيلولة دون دخول أي اصابات من القارة الأفريقية.

وجددت التأكيد أن الوضع في الكويت جيد والمؤشرات الوبائية مطمئنة، لكن الحذر مطلوب.