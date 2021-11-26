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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة خليجية تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب متحور جنوب أفريقيا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

اعلنت وزارة الصحة الكويتية عن رفع  درجات الاستعداد والتأهب القصوي ، لاستمرار السيطرة على الوباء في البلاد، ومنع دخول أي متحورات.

و أشارت صحيفة القبس الكويتية الي ان  مسؤولو وزارة الصحة، برئاسة الوزير باسل الصباح يعقدوا اجتماعاً طارئاً لمناقشة إجراءات الوزارة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن  مصادر صحية، أن الوزارة تراقب عن كثب آخر تطورات الفيروس ومتحوراته، بهدف منع تسلل ودخول أي حالات جديدة إلى البلاد، وبالتالي معاودة ارتفاع الاصابات مجدداً.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش استعدادات المرافق الصحية لأي زيادة في معدلات الإصابة، قد تحدث مستقبلاً.

وبينت  المصادر، أن إجراءات الوزارة الحالية تعتبر جيدة، وكافية لمنع دخول أي إصابات بالفيروس، سواء المتحور الجديد أو غيره من السلالات، مؤكدة أنها لن تتوانى عن رفع أي توصيات جديدة هادفة، للحيلولة دون دخول أي اصابات من القارة الأفريقية.

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الكويت.. اجتماع طارئ لمناقشة إجراءات مواجهة متحور كورونا

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السجن والغرامة بحق وافدين مصريين في الكويت بسبب تزوير شهادات كورونا

وجددت التأكيد أن الوضع في الكويت جيد والمؤشرات الوبائية مطمئنة، لكن الحذر مطلوب.

الكويت وزارة الصحة حالة الطوارئ فيروس كورونا جنوب افريقيا دولة خليجية متحور كورونا

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