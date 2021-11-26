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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصابة متلازمة داون

والدة مريم وجيه: بدأت تنمية مهاراتها منذ الصغر

مريم وجيه أول طالبة
مريم وجيه" أول طالبة تعاني من متلازمة داون

قالت والدة مريم وجيه، أول طالبة تعانى من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة، إنها بدأت تنمية مهارات مريم منذ سن صغير، موضحة أنها كانت تحصل على كورسات لكي تعرف طريقة التعامل معها.

وأوضحت والدة مريم وجيه، خلال لقاء لبرنامج “3 ستات" عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، أن ابنتها بدأت من سن 7 سنوات، وأهلها وجيراننا انبهروا برسمها.

50 ميدالية


وتابعت: “مريم كمان دخلت بطولات سباحة وخدت 50 ميدالية فى السباحة”.


وأكدت والدة "مريم وجيه"، طريقة رسمها وتلوينها، تكشف عن حالتها، مضيفة: "عندما تكون زهقانة، الألوان اللى بتستخدمها فى الرسم بتكون غامقة".

من جانبها لفتت مريم، إلى أنها تحب دراستها، وأول يوم لها فى الجامعة كانت فى غاية السعادة والثقة، كما أن أعضاء هيئة التدريس يتعاملون معها بعناية. 

متلازمة داون داون كلية الفنون الجميلة الفنون الجميلة صدى البلد بطولات سباحة

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