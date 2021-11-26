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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 4 أشخاص وإصابة طفلة في حادث تصادم توك توك ونصف نقل بنبروه

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة فيما أصيبت طفلة فى حادث تصادم بين توك توك وسيارة نصف نقل على طريق نبروه تيره بمحافظة الدقهلية .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة نصف نقل على طريق نبروه تيره ووجود متوفين ومصابين .

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ تبين مصرع كلا من محمد السعيد مصطفي 35 عاما و رشا محمد ابو ريا 38 عاما و مني مرعي عبد الحفيظ 30 عاما  و اسلام محمد سلام 21 عاما. فيما أصيبت طفلة تدعى  ياسمين خيري جمعه 3 سنوات .

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزى فيما جرى نقل المصابه للمستشفى وجرى وضعها بالعناية المركزه لخطورة حالتها .

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

محافظة الدقهلية الدقهلية مديرية أمن الدقهلية تصادم توك توك عناية المركزة مستشفى نبروة سيارة نصف نقل

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