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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبرى: عملية تحويل مسار المعدة مناسبة للأوزان أكثر من 150 كيلو

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن  تحويل المسار من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة مثل السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول.

وأضاف كريم صبري، خلال لقاء له لبرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رنا عرفة وممدوح الشناوي، أن تحويل مسار المعدة عملية سهلة، وتساهم فى إصلاح بعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة.

الأوزان الكبيرة 

وأكد أستاذ جراحات السمنة: أن عملية تحويل مسار المعدة مهمة وفعالة مع الأوزان الكبيرة بداية من 150 كيلو.

ولفت أستاذ جراحات السمنة، إلى أن عمليات تحويل مسار المعدة تتم بالمنظار وتستغرق أقل من ساعة، ويمكن للشخص ممارسة حياته الطبيعية بعد يوم واحد فقط.

وأشار صبرى إلى أن تحويل مسار المعدة تعزل جزء من المعدة المسؤول عن إفراز 80% من هرمون الجوع، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع كثيرًا.

جراحات السمنة تحويل المسار الأمراض علاج الأمراض

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