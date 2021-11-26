الصحة ترفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي في جميع الموانئ ..تعرف على الأسباب

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عن الإجراءات المتخذة لمواجهة متحور كورونا الأفريقي الجديد.

أضاف عبد الغفار خلال مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن وزارة الصحة تتابع البيانات الأولية الواردة من جنوب افريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع حسام عبد الغفار، وزارة الصحة تحركت عبر محورين، الأول عبر اللجان العلمية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور.

رفع درجة الاستعدادات

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار والقائم بعمل وزير الصحة والسكان وجه بسرعة الانتهاء من الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد حسام عبد الغفار أنه مازال من المبكر جدا معرفة مدى قدرة هذا المتحور على التهرب من الاستجابات المناعية الناجمة عن اللقاحات وكذا إذا كانت شدة المرض الناتجة عنه أكثر أو أقل من المتغيرات الأخرى.

وأوضح أن الإجراء الثانى هو رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة.