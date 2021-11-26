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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تؤكد على العلاقات المتينة مع الجزائر في زيارة رسمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس التونسي  قيس سعيّد، اليوم الجمعة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة عقب عودتها من الزيارة الرسمية التي قامت بها الي الجزائر.

واطّلع رئيس الدولة على نتائج زيارة رئيسة الحكومة إلى الجزائر، حيث تم التداول، خلال هذا اللقاء، بشأن الوضع العام في البلاد.

وكانت رئيسة الحكومة التونسية  نجلاء بودن رمضان قامت في وقت سابق  بزيارة عمل إلى الجزائر، وفق ما صدر عن رئاسة الحكومة التونسية.

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ورافق بودن وزير الخارجية عثمان الجرندي، في “أول زيارة عمل ثنائية” لرئيسة الحكومة.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن الزيارة تأتي “تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة، وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين”.

وأضاف البيان أنه سيجري خلال الزيارة الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية، المزمع عقدها في القريب، إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة.

واستلمت بودن مهامها يوم 12 أكتوبر الماضي بعد تكليفها من الرئيس قيس سعيد بتكوين حكومة جديدة، خلفا لحكومة هشام المشيشي المقال لحظة إعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي.

تونس الرئيس قيس سعيد نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية الجزائر

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