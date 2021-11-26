المشرف على تنمية الصعيد: سكان القرى سينعمون بجميع الخدمات مثل المدن

قال المهندس ناجي عبد الحكيم علوان، المشرف على مشروع حياة كريمة ومشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر فى إحدى الشركات العاملة بالمشروع، إن الرئيس السيسي يفتح الملفات الشائكة دائما، فبدأ بالعشوائيات حتى قضى عليها.

وأضاف ناجي علوان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس انتهي من العشوائيات واتجه نحو الريف لأن سكانه يمثلون 60% من تعداد الجمهورية وهي نسبة كبيرة تستحق حياة أفضل.

حياة كريمة

وأردف المشرف على مشروع حياة كريمة ومشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر، أن المشروع يوفر جميع الخدمات التي يتمتع بها سكان المدينة، إضافة إلى فرص العمل داخل القرى.

وأوضح ناجي علوان أن 60% من الشعب سيتمتعون بالخدمات وفرص العمل في القرى التي يسكنون فيها.

ولفت إلى أن حياة كريمة تقوم بعمل شبكات الصرف الصحي، والكهرباء ورصف وتجديد الطرق وغيرها من الأعمال الخدمية في مختلف قري الريف المصري.