بكري: ارحموا المزارعين.. فيه ناس من مصلحتها عدم توزيع كارت الفلاح

استعرض الإعلامى مصطفى بكرى، مشكلة عانى ومازال يعانى منها الفلاح المصرى.



قال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق و أسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أزمة توزيع السماد ما زالت مستمرة والكارت الذكى لم يصل لكل فلاح".

وأضاف بكري: "رغم إجراءات الحكومة بحل مشكلة السماد، لكن المشكلة مازالت مستمرة".

أرض الواقع



وتابع بكري: "من الواضح على أرض الواقع، أن فيه موظفين من مصلحتهم عدم توزيع الكروت على الفلاحين، للتصرف فيه كما يشاؤون".

واختتم مصطفى بكري، قائلا: "الرجاء ارحموا الفلاح"، لافتا إلى أن عددا من الفلاحين تواصلوا معه بهذا الشأن.

