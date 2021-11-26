بكري: ارحموا المزارعين.. فيه ناس من مصلحتها عدم توزيع كارت الفلاح

استعرض الإعلامى مصطفى بكرى، مشكلة عانى ومازال يعانى منها الفلاح المصرى.
قال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق و أسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أزمة توزيع السماد ما زالت مستمرة والكارت الذكى لم يصل لكل فلاح".
وأضاف بكري: "رغم إجراءات الحكومة بحل مشكلة السماد، لكن المشكلة مازالت مستمرة".
أرض الواقع
وتابع بكري: "من الواضح على أرض الواقع، أن فيه موظفين من مصلحتهم عدم توزيع الكروت على الفلاحين، للتصرف فيه كما يشاؤون".
واختتم مصطفى بكري، قائلا: "الرجاء ارحموا الفلاح"، لافتا إلى أن عددا من الفلاحين تواصلوا معه بهذا الشأن.