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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تنفي إصابة عائد من مصر إلى بلجيكا بمتحور كورونا الجديد |فيديو

كورونا
كورونا

قال حسام عبد الغفار ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة ، إن وزارة الصحة البلجيكية ومنظمة الصحة العالمية لم تعلنا بوجود متحور جديد لـ كورونا فى الأراضى البلجيكية.


وأضاف حسام عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار ، ان مصدر خبر تسجيل اصابة بمتحور جديد فى بلجيكا لمسافر عائد من مصر كان مصدره تويتة على موقع " تويتر "  .


وأشار حسام عبد الغفار ، إلى أن السلطات الصحية البلجيكية  أو المنظمات الأوروبية لم يكشفا عن هذا الأمر وهو الذى يؤكد بدوره عدم صحة هذا الشأن وليس لها اى مصدر رسمى لإعلانها خاصة أن بلجيكا قامت اليوم بإعلان حظر الطيران إلى جنوب إفريقيا وليس مصر.


وتابع حسام عبد العفار ، أن الدولة المصرية تهتم بصحة مواطنيها فى المقام الأول وتم التواصل مع منظمة الصحة العالمية صحة التأكد من هذه المعلومة ومكتب المنظمة فى بلجيكا والتفاصيل المرتبطة بسفر المواطن البلجيكى المصاب بهذا المتحور وما علاقة ذلك الأمر بمصر .

 

حسام عبد الغفار وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية بلجيكا الصحة

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