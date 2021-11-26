عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض 10 دولارات.. متحور كورونا يضرب أسعار النفط الأمريكي

تراجع أسعار النفط
تراجع أسعار النفط

في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل 2020، تراجعت أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل الواحد، اليوم الجمعة، حيث أثار متحور فيروس كورونا الجديد "نو" الجنوب إفريقي مخاوف المستثمرين وأضاف إلى المخاوف من أن فائض المعرض يمكن أن يتضخم في الربع الأول. 

 

انخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من أن البديل قد يضعف النمو الاقتصادي ويغذي الطلب على الوقود.

بسبب مخاوف سلالة كورونا الجديدة.. النفط يتراجع 4%

وفرضت بريطانيا والدول الأوروبية قيودا على السفر من جنوب إفريقيا حيث تم اكتشاف متحور كورونا الجديد، حيث تم مطالبة الباحثين بإيجاد إذا ما كان المتحور يقاوم لقاحات كوروناـ 

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "مقلقة" وتسميها "أوميكرون".

 

ونزل خام برنت 9.21 دولار أو 11.2% إلى 73.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:51 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.10 دولارات أو 12.9% إلى 68.29 دولار للبرميل بعد عطلة عيد الشكر أمس الخميس في الولايات المتحدة.

 

تراجع برنت 

 

وشهد أسعار كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعا يصل إلى 10.10 دولار بنسبة 12.9% حيث سجل سعر البرميل حوالي 68.29 دولار للبرميل، وذاك بعد احتفال الولايات المتحدة بعيد الشكر. 

روسيا تكشف عن محاولات واشنطن إقناعها بزيادة إنتاج النفط

كان التجار يترقبون ما إذا كان النفط الخام الأمريكي يستقر دون 70 دولارا يوم الجمعة، وهو دعم فني للسوق.

قال جون كيلدوف، الشريك في شركة "أجين كابيتال إل إل سي" في نيويورك: "الرد الواضح على المتحور الجديد الثير للقلق هو تضييق الخناق على السفر الدولي مرة أخرى، وهو أمر قاتل للمجمع النفطي".

اجتماع أوبك 

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى جانب روسيا، والمعروفة باسم "أوبك بلس"، أن يؤدي تحرك كبار المستهلكين، أمريكا والصين واليابان والهند،  للسحب من المخزونات النفطية إلى زيادة كبيرة في الفائض العالمي في الأشهر القليلة المقبلة وذلك قبل نحو أسبوع من اجتماع لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

 

وقال تاماس فارجا المحلل في "بي.في.إم" إن "التقييم الأولي لأوبك للإفراج المنسق (للمخزون) والظهور المفاجئ لمتغير جديد من فيروس كورونا يثير مخاوف جدية بشأن النمو الاقتصادي والتوازن النفطي في الأشهر المقبلة".

اسعار النفط النفط متحور فيروس كورونا الاسهم العالمية كورونا متحور كورونا اوميكرون خام برنت

موضوعات متعلقة

عمان.. تعرف على سعر النفط في عمان

بسبب مخاوف سلالة كورونا الجديدة.. النفط يتراجع 4%

روسيا تكشف عن محاولات واشنطن إقناعها بزيادة إنتاج النفط

اقتصاد الكويت| وزارة النفط: اتفاق كامل بإعلان التعاون داخل تحالف أوبك+

ترشيحاتنا

خطر العدوى شديد.. تحذير أوروبي عاجل من متحور كورونا الجديد

مصطفى محمد ينشر صورة مع أحمد ياسر ريان في المستشفى بعد إصابته

علاقة فيروس الإيدز بمتحورات كورونا وجنوب إفريقيا.. الصحة توضح

تكريم نيللي وكريم عبد العزيز.. تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وزيرة الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحظى بدعم وافر من الدولة المصرية

أخبار الفن|  500 صورة من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقه.. خالد سليم يرد على سؤال مفاجئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

متحور أوميكرون الجديد.. الحكومة تتخذ إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره

مصر توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب إفريقيا بعد ظهور متحور كورونا الجديد

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مفتوح| منى زكي بظهور لافت في إفتتاح القاهرة السينمائي

500 صورة من إفتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ