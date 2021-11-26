أحمد ياسر ريان يتعرض لإصابة قوية في الدوري التركي

تعرض المحترف المصري أحمد ياسر ريان، لإصابة قوية أثناء المباراة التي جمعت فريقه ألتاي سبور بإسطنبول باشاكشهير في الدوري التركي.

وحل ياسر ريان في المباراة بديلًا منذ الدقيقة 68، لكن تعرض للإصابة بعد تدخل أحد لاعبي إسطنبول باشاكشهير عليه بالكوع، ليتم استبداله وحمله على نقالة خارج الملعب في الدقيقة 95.

وانتهت مباراة فريقي ألتاي وباشاكشهير سبور، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري التركي.

وانتقل أحمد ياسر ريان لصفوف ألتاي سبور على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا لنادي سيراميكا كليوباترا.

ويحتل فريق ألتاي سبور المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 17 نقطة.