مؤشرات أولية.. قائمة الخطيب تحسم انتخابات النادي الأهلي

حسمت قائمة محمود الخطيب نتائج الإنتخابات، في المؤشرات الأولية لفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية، بالانتخابات التي أجريت صباح اليوم، لتقترب من التتويج بصفة نهائية، عقب انتهاء الفرز من قبل اللجان المشرفة.

وتضم قائمة محمود الخطيب كل من :-

محمود الخطيب رئيس النادي

العامري فاروق نائب رئيس

خالد مرتجي أمين صندوق

8 أعضاء بالقائمة فوق السن، لاختيار 7 منهم، وهم:

١- طارق قنديل

٢- دكتور محمد شوقي

٣- محمد الدماطي

٤- مهند مجدي

٥- محمد الغزاوي

٦- خالد عبد القادر

٧- محمد سراج الدين

٨- حسام غالي



تحت السن

9- محمد الجارحي

10- مي عاطف