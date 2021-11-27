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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريع الانتشار.. 5 معلومات عن متحور كورونا الإفريقي

متحور كورونا
متحور كورونا

اكتشف علماء من جنوب إفريقيا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا مع طفرات متعددة، لكنهم لم يحددوا بعد ما إذا كان أكثر عدوى أو قادرًا على التغلب على المناعة التي توفرها اللقاحات أو العدوى السابقة.

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دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا

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بعد إعلان وزارة الصحة.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الأفريقي

وحسب وكالة رويترز تم اكتشاف المتغير الجديد المعروف باسم C.1.2 ، لأول مرة في مايو وانتشر الآن إلى معظم مقاطعات جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

معلومات عن متحور كورونا الجديد

1- يختلف متحور فيروس كورونا الأفريقي الجديد عن المتحورات الأخرى حيث يحتوي المتحور على 32 طفرة في بروتين "سبايك".

2- الطفرة الجديدة من كورونا في افريقيا  تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من الطفرات، التي تثير القلق لأنها قد تساعد كورونا على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.

3- السلالة الجديدة الأفريقية الأكثر انتقالا وانتشارا.

4- لم تحدد فعالية اللقاحات ضد سلالة كورونا الجديدة الأفريقية.
 

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