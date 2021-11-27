أصالة: حسن شاكوش بيغني على مزاجه وأرحب بمشاركته غناء دويتو مهرجان.. فيديو

أكدت النجمة السورية أصالة، أنها ستوافق على مشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش على دويتو حال طلبه منها عمل مشترك، وأيضا عمر كمال من خلال عمل يناسبهما، قائلة: "لو حسن شاكوكش طلب مني دويتو اعمله معاه وممكن أغني معه نوع اغنية جديد وهو مختلف وبيغنى على مزاجه وبدماغه وممكن اغني مع عمر كمال اغنية بلونه".

وأضافت الفنانة أصالة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لا تحب العالمية ولا تتمنى الوصول للعالمية بل تحب الشهرة العربية، متابعة: "اكره العالمية وبحب الشهرة العربية ومش طموحي العالمية".

وأقرت الفنانة السورية أصالة، أن الشهرة أثرت على حياة أسرتها وابناءها، قائلة: "الشهرة اثرت على حياة أولادي ايجابيا وسلبيا والحقيقة مش عارفين نعيش حياة صحية بيننا خارج المنزل"، مؤكدة أنها منشغلة الان بزوجها وأبناءها.

