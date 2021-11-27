عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|  500 صورة من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقه.. خالد سليم يرد على سؤال مفاجئ

افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

500 صورة من إفتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي

شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

أيوا ألماس.. خالد سليم يرد على سؤال مفاجئ في القاهرة السينمائي |فيديو

داعب أحد المصورين الفنان خالد سليم خلال تواجده على السجادة الحمراء لحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، وسأله قائلا:" فيه حاجة ألماس" ورد عليه:" الساعة ".

فيفي عبده تتعرض لموقف محرج في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تعرضت الفنانة فيفي عبده لموقف حرج على ريد كاربت حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، حيث كانت ستسقط أثناء مرورها على السجادة الحمراء.

بوسة تاني.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة| شاهد

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، على السجادة الحمراء في فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصحبة زوجته، حيث داعبه المصورون طالبين أن يقبل زوجته، قائلين: «بوسة بقى يا فشاوي»، ليقوم الفنان بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء، فيطلب منه المصورون التكرار قائلين: «تاني تاني تاني. 

القاهرة السينمائي | أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقه

أثار الفنان مصطفى فهمي حالة كبيرة من الجدل على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، بعد ظهوره مع شقيقه الفنان حسين فهمي، في أول ظهور للأول بعد أزمة طلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى. 

حفل إفتتاح مهرجان القاهرة بوسي شلبي القاهرة السينمائي الدولي القاهرة فيفي عبدة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ترشيحاتنا

سنة حلوة يا جميل ..أفشة يحتفل بذكري القاضية ممكن مع جمهور الأهلي

جوهر نبيل يوجه رسالة لـ عمومية الأهلي بعد ماراثون الإنتخابات : شكرا

عمرو أديب: طريق الكباش ملحمة واستعراض للقوة الثقافية والحضارية في مصر

هل متحور كورونا الجديد لا يتأثر بلقاحات كورونا؟.. عمرو أديب يسأل

عمرو أديب: لقاء حصري ومهم جدا مع محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

فوائد سورة الملك قبل النوم .. كان النبي يحب قراءتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

متحور أوميكرون الجديد.. الحكومة تتخذ إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجومه عليها..الصدفة تجمع دينا الشربينى ومفيد فوزى فى حفل افتتاح القاهرة السينمائى

فستان مفتوح| منى زكي بظهور لافت في إفتتاح القاهرة السينمائي

500 صورة من إفتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ