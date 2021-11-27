أخبار الفن|  500 صورة من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقه.. خالد سليم يرد على سؤال مفاجئ

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

500 صورة من إفتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي

شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

أيوا ألماس.. خالد سليم يرد على سؤال مفاجئ في القاهرة السينمائي |فيديو

داعب أحد المصورين الفنان خالد سليم خلال تواجده على السجادة الحمراء لحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، وسأله قائلا:" فيه حاجة ألماس" ورد عليه:" الساعة ".

فيفي عبده تتعرض لموقف محرج في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تعرضت الفنانة فيفي عبده لموقف حرج على ريد كاربت حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، حيث كانت ستسقط أثناء مرورها على السجادة الحمراء.

بوسة تاني.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة| شاهد

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، على السجادة الحمراء في فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصحبة زوجته، حيث داعبه المصورون طالبين أن يقبل زوجته، قائلين: «بوسة بقى يا فشاوي»، ليقوم الفنان بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء، فيطلب منه المصورون التكرار قائلين: «تاني تاني تاني.

القاهرة السينمائي | أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقه

أثار الفنان مصطفى فهمي حالة كبيرة من الجدل على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، بعد ظهوره مع شقيقه الفنان حسين فهمي، في أول ظهور للأول بعد أزمة طلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.