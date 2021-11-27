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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهير عبد القادر: مشيت من مهرجان القاهرة لهذا السبب

صدى البلد

كشفت  سهير عبد القادر، رئيس ملتقى أولادنا، تفاصيل تركها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

وأوضحت عبد القادر خلال تصريحات لقناة " تن"،:" مشيت من المهرجان بسبب عدم قدرة علي تقديم شيء جديد، مردفا:" عاوزة أعمل حاجة فيها حب وروح".

وتابعت :" مهرجان ملتقي أولادنا حاجة تحفة وبها روح وحب ويكفي أنها تلقي الضوء علي أطفالنا بشكل كبير".


كان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (يسرا، لبلبة، شريف منير، ليلى علوي، إلهام شاهين، منى زكي، حسين فهمي، مصطفى فهمي، دينا، نرمين الفقي، نيللي كريم وزوجها، بشرى، محمد ممدوح تايسون، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها، حسن أبو الروس وزوجته، أحمد داوود وزوجته، شرين رضا، أحمد رزق، كريم فهمي وزوجته، رزان مغربي، عبير صبري، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد العدل، طارق الأبياري، محمد كريم، محمد جمعة، هاني عادل وزوجته، هنا شيحة).

القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي مصطفى فهمي نسرين طافش محمود عبد العزيز

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