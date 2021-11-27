عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات سلة الأهلي يواجه سبورتنج في إياب نهائي دوري المرتبط

كرة السلة سيدات بالنادي
كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة حاسمة اليوم السبت، أمام فريق سبورتنج في إياب نهائي بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة د.حسن مصطفى، فيما تسبقها مباراة فريقي المرتبط بالأهلي وسبورتنج التي تقام في الخامسة والنصف مساءً.

ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي وفريق المرتبط لتحقيق الفوز من أجل حسم اللقب، حيث فاز فريق المرتبط «18 سنة» في مباراة الذهاب بنتيجة 67/73، بينما خسر فريق السيدات في لقاء الذهاب بنتيجة 100-94.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري المرتبط، على حساب مصر للتأمين، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 95-74، وفي الإياب أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 88-42، بينما تغلب فريق ١٨ سنة المرتبط في لقاء الذهاب على مصر للتأمين بنتيجة 76/62، وفي مباراة الإياب بنتيجة 70-53.

 

الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بالنادي الأهلي سبورتنج صالة د حسن مصطفى الأهلي وسبورتنج

ترشيحاتنا

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

لحظة إعلان فوز الخطيب برئاسة النادى الأهلي حتى 2025 .. فيديو

إعلان الطوارئ في نيويورك بسبب إصابات كورونا

بعد الفوز بأمانة الصندوق.. خالد مرتجي يرفض توجيه رسالة إلى الدرندلي ويؤكد: ربنا ييسر

خالد مرتجي: الأهلي نمبر وان ومجلس الخطيب سيستكمل برنامج العائلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن البلجيكية المصابة بمتحور كورونا الجديد بعد عودتها من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

نيللي كريم الأبرز.. فنانون برفقة أزواجهم على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي.. شاهد

عام على رحيل الأسطورة.. خبايا وفاة مارادونا وسر دفن جثمانه دون قلب

لن تصدق عمرها.. وفاة أكبر عجوز معمرة على وجه الأرض|صور

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ