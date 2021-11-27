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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرض لأول مرة بالشرق الأوسط.. ليلى علوي تكشف عن أفلام مهرجان القاهرة.. فيديو

الفنانة ليلى علوي
الفنانة ليلى علوي

عبرت الفنانة ليلى علوي، عن عميق فرحتها وتقديرها بوجودها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مؤكده أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١ الأكثر روعة.

 

قالت الفنانة ليلى علوي، في لقاء خاص لقناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، إن وجودي في اللجنة الاستشارية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمرا اسعدني كثيرا، مضيفة إنني ابنه المهرجان ووجودي يسعدني مع القائمين.

وأضافت الفنانة ليلى علوي، أن هناك أفلام تعرض في المهرجان في الشرق الأوسط لأول مرة، متابعة ان هناك أفلام مصرية مشاركة في المهرجان.

وتابعت الفنانة ليلة علوي، أنه لدي ذكريات في غاية الروعة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لافتة إلى انها تعتز كثيرا بما حصلت عليه من تكريم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية.
 

وانطلق الجمعة، حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43 نستعرض لكم أبرز وأهم الفعاليات على مدار أيام المهرجان، من خلال التقرير التالي:

 

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.
شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).

 

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