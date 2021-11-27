بحبك يانجم العالم.. حسن شاكوش يهنئ الخطيب بفوزه بانتخابات النادي الاهلي

عبر المطرب حسن شاكوش عن سعادتة بعد أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادى الأهلي التى جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة .

و نشر حسن شاكوش فيديو عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : الف ملييوون مبروووك للكابتن اسطوره الكوره المصريه كابتن محمود الخطيب ، حسن شاكوش بيحبك و بيقولك الف مليون مبروك يانجم العالم و يارب دايما في نجاح .

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادى الأهلي التى جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة .

وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الإنتخابية.

وكانت قد كشفت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز بانتخابات النادي الأهلى كشفت فوز قائمة محمود الخطيب بالكامل فى الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة.

أوضحت المؤشرات الأولية بعد فرز العديد من اللجان عن حصول القائمة بالكامل على أغلبية أصوات الجمعية العمومية، حيث يتواجد محمود الخطيب على كرسى الرئاسة والعامرى فاروق نائبا وخالد مرتجى أميناً للصندوق وفى العضوية فوق السن كل من الدكتور محمد شوقى ومحمد الغزاوى وطارق قنديل وحسام غالى ومهند مجدى ومحمد الدماطي ومحمد سراج الدين وفى العضوية تحت السن كل من محمد الجارحي ومى عاطف.

