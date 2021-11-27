رسميا.. الخطيب رئيسا للنادى الأهلي والعامرى فاروق نائبا لمدة 4 سنوات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادى الأهلي التى جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة .

وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الإنتخابية.

وحسم العامرى فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بالتزكية.

وجاء مجلس إدارة النادى الأهلي الجديد على النحو التالي:

محمود الخطيب رئيسا للنادى بـ 19 الف و800 صوت

العامري فاروق نائبا للرئيس

خالد مرتجي امينا للصندوق بـ 14 الف و250 صوت

العضوية فوق السن

الدكتور محمد شوقى بـ 18 ألف صوتا

محمد الغزاوى بـ 18 الف و87 صوتا

طارق قنديل 18 ألف و200 صوتا

حسام غالى 19 ألف صوت

مهند مجدى لـ 17 ألف صوتا

محمد الدماطي 19 الف صوتا

محمد سراج الدين 18 الف صوتا

العضوية تحت السن

محمد الجارحي بـ 18 ألف صوتا

مى عاطف بـ 14 ألف صوتا

كانت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز بانتخابات النادي الأهلى كشفت فوز قائمة محمود الخطيب بالكامل فى الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة.

أوضحت المؤشرات الأولية بعد فرز العديد من اللجان عن حصول القائمة بالكامل على أغلبية أصوات الجمعية العمومية، حيث يتواجد محمود الخطيب على كرسى الرئاسة والعامرى فاروق نائبا وخالد مرتجى أميناً للصندوق وفى العضوية فوق السن كل من الدكتور محمد شوقى ومحمد الغزاوى وطارق قنديل وحسام غالى ومهند مجدى ومحمد الدماطي ومحمد سراج الدين وفى العضوية تحت السن كل من محمد الجارحي ومى عاطف.

