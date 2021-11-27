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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الطوارئ في نيويورك بسبب إصابات كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، حالة الطوارئ وذلك بسبب ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشي السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.

وكانت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، قالت في تغريدة عبر "تويتر"، أمس: "لم تعثر هيئة الصحة في ولاية نيويورك على متغير أوميكرون الجديد، لكننا في حالة تأهب قصوى".


وأضافت الحاكمة أن السلطات الصحية في نيويورك تتعاون بشكل وثيق مع كل من السلطات الصحية الوطنية والدولية لتتبع انتشار الفيروس.

وأردفت: "سنواصل مراقبة عينات الفيروس بنشاط وسنواصل العمل مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة التطورات عن كثب".

وقررت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من الجمعة، تصنيف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" والذي يعرف أيضا باسم "B.1.1.529" وعرف لأول مرة في جنوب أفريقيا، ضمن "المتغيرات المثيرة للقلق".

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وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

ومساء الجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم رصد سلالة خطيرة جديدة لفيروس كورونا يؤكد ضرورة إزالة قيود الملكية الفكرية عن اللقاحات لكي تكون متاحة في كل أنحاء العالم.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض مساء اليوم الجمعة: "الأنباء المتعلقة بهذه النسخة الجديدة من شأنها أن تؤكد بوضوح أكثر من أي وقت مضى لماذا لن تنتهي هذه الجائحة طالما لم يصبح التلقيح عالميا".

وتابع: "أدعو الدول التي ستشارك الأسبوع المقبل في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية إلى الاستجابة لنداء الولايات المتحدة لتتخلي عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد-19، لكي يصبح إنتاجها ممكنا في العالم كله".

وأردف الرئيس الأمريكي: "دعمت هذا الموقف في أبريل. هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية المضي قدما في هذه العملية بسرعة".

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