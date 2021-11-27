عذبها حتى الموت.. مصرع طفلة على يد والدها في سوهاج

لقيت طفلة لم تبلغ سوى العقد الأول من عُمرها، مصرعها أثناء ضرب والدها لها حتى سقطت مغشيًا عليها ثم فارقت الحياة، وذلك بقرية العتامنة بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطا طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول طفلة تبلغ من العُمر عشرة سنوات، جثة هامدة، وبجسمانها كدمات متفرقة من الجسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها أفادت بأن الطفلة سقطت مغشيًا عليها أثناء ضرب والدها لها، ولم تتمكن من انقاذها، حيث فارقت الحياة وهي في طريقها إلى المستشفى المركزي.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الأب وبمواجهته أقر بما سبق ذكره، وتم التحفظ عليه لحين صدور تقرير الطب الشرعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.