اليوم.. كارلوس كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا قبل السفر إلى الدوحة

يعقد في الثانية عشر والربع ظهر اليوم السبت، كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرا صحفيا بفندق في القاهرة الجديدة قبل ساعات من سفر بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل يتناول فيه كل ما يخص مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.

كيروش يرفع الطوارئ لضربة البداية



وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش السفر إلى قطر السبت المقبل من أجل خوض منافسات كأس العرب المقرر إقامتها فى الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل .

وفضل كيروش السفر على الفور إلى قطر بمجرد انتهاء منافسات الجولة السادسة من منافسات الدورى الممتاز والتى تنتهى فاعليتها السبت المقبل فى ظل رغبته فى تحقيق أفضل إعداد ممكن للمواجهة الأولى أمام منتخب لبنان.

وشهدت الأيام الماضية دراسة قوية من قبل كيروش للمنتخب اللبنانى منافس مصر فى المباراة الأولى وضربة البداية لكأس العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه من خلال مشاهدة العديد من المباريات المسجلة للبنان .

وفى الإطار ذاته ، ينتظر كيروش التقرير النهائى الخاص بإصابة أحمد سيد زيزو الجناح الهجومى للزمالك من أجل حسم مشاركته مع المنتخب فى كأس العرب وتعرض زيزو إلى إصابة قوية خلال مشاركته مع الزمالك أمام البنك الاهلى فى الجولة الماضية من الدوري .

وشهدت القائمة العديد من الأسماء المفاجأة يأتى على رأسها حسين فيصل صانع ألعاب فريق سموحة وأيضا محمد عبدالمنعم المدافع الشاب لفريق فيوتشر وكذلك الأمر بالنسبة لعمر كمال عبدالواحد نجم فيوتشر ومروان داود الظهير الأيسر لإنبي .

وفاجىء كيروش الجميع باستبعاد العديد من الأسماء من قائمة المنتخب التى ستخوض منافسات كأس العرب مثل طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك المخضرم بجانب الحارس محمد أبو جبل والاكتفاء بتواجد الثلاثي محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمود جاد ، وكذلك الأمر بالنسبة لحسين الشحات الجناح الهجومى للأهلى وأيضا ياسر إبراهيم مدافع المارد الاحمر ومحمود علاء مدافع الزمالك والذى كان انضم مؤخرا إلى معسكر المنتخب لخوض مواجهتى أنجولا والجابون قبل أن يتم استبعاده من جديد .

وقرر كيروش استدعاء أحمد رفعت الجناح الهجومى لفيوتشر بعد تألقه اللافت مع فريقه بجانب ضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى واستمرار ضم أحمد ياسين مدافع البنك الشاب .

وفشلت كل محاولات استدعاء أحمد حجازى مدافع الفراعنة نظرا لرفض فريقه اتحاد جدة السماح له بالمشاركة فى كأس العرب بعد أن تقرر خوض السعودية المسابقة بالمنتخب الأولمبي واستمرار منافسات الدوري السعودي ، وكان الجهاز الفنى للمنتخب حصل على موافقة اتحاد جدة سابقا قبل أن تتغير الأمور فى الساعات القليلة قبل إعلان القائمة .

وقرر كيروش بشكل رسمي استبعاد لاعبي بيراميدز والمصري من قائمة المنتخب لخوض منافسات كأس العرب ، نظرا لانشغال الفريقين بخوض الدور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية ، كما يفقد المنتخب جميع لاعبيه المحترفين كون أن البطولة غير مدرجة ضمن الأجندة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للعبة “ فيفا ” .

وضمت قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى كأس العرب 23 لاعبا وهم وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى :محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود ، خط الوسط : حمدى فتحى وعمرو السولية و مهند لاشينو إمام عاشور و عمر كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ،خط الهجوم : محمد شريف ومروان حمدى وأسامة فيصل وحسين فيصل.

ويهدف كيروش خلال منافسات كأس العرب لتجربة العديد من اللاعبين والوقوف على مستواهم الفنى بجانب الإعداد الجيد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية فى شهر يناير من العام المقبل والتى يبحث خلالها المنتخب عن إثبات الذات والعودة من جديد للتربع على العرش الإفريقي قبل خوض منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم .