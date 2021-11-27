خلال افتتاح مساجد جديدة.. محافظون: الأوقاف تولي اهتماما ببيوت الله

شهد عدد من المحافظين ونوابهم افتتاح المساجد الجديدة بقرى مبادرة "حياة كريمة" ، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وفي ظل التزام كامل من رواد المساجد.



وأشاد المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله (عز وجل) مؤكدين أن عمارة المساجد قد شهدت تقدمًا ملموسًا في ظل مبادرة "حياة كريمة" ، وأن ما تقوم به وزارة الأوقاف في عمارة المساجد تطبيق عملي لمبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى الارتقاء بالريف المصري ، وأن وزارة الأوقاف تولي المساجد بقرى "حياة كريمة" عناية خاصة ، وتسابق الزمن في عمارة بيوت الله (عز وجل) بها.



جاء ذلك خلال افتتاح وزارة الأوقاف ( 41 ) مسجدًا ، منها ( 31 ) مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة ( 16 ) مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا ، و( 15 ) مسجدًا آخر صيانة وترميمًا ، إضافة إلى ( 10 ) مساجد أخرى منها ( 8 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 334 ) مسجدًا، منها ( 289 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) ، و( 45 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.



كما تم فرش ( 31 ) مسجدًا جديدًا ضمن مبادرة حياة كريمة ، بمساحة تقدر بنحو ( 9414 ) مترًا مربعًا من سجاد (المحراب) ، ليصل إجمالي المساجد التي تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( 358 ) مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو ( 93868 ) مترًا مربعًا من سجاد (المحراب) من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.