رئيس الوزراء يتفقد مشروعات شباب رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة بمقر الاستثمار

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات مجموعة من شباب رواد الأعمال وممثلي عدد من الشركات الناشئة، خلال فعالية نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم الأفكار المبتكرة والواعدة لمشروعات ناشئة جديدة تعزز من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتلعب دورًا حيويًا في دفع خطط التنمية، وتلبي طموحات الشباب المصري نحو الابتكار والمعرفة.

وتجول الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بين أجنحة الشركات الناشئة للتعرف على ما يقدمونه من خدمات جديدة ومنتجات متميزة، تضمنت شركة "توليما فارمز" وهي شركة رائدة تنفذ أحدث الممارسات الزراعية، والتي تهدف إلى توفير منتجات صديقة للبيئة من خلال استخدام تقنيات تنفذ لأول مرة في مصر، لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية من خلال الزراعة في البيوت الزجاجية التي يتم التحكم فيها مناخيًا، والزراعة العمودية من خلال مزارع الحاويات.

كما تفقد جناح شركة "Vortex Robotics" التي تقوم بإنتاج وتصنيع أجهزة روبوت بكاميرا للاستخدام في عمليات الاستكشاف والبحث العلمي تحت المياه، وشركة "Seavo" التي تعمل في مجال تطوير صناعة المركبات البحرية الصغيرة من خلال بطاريات كهرباء قابلة لإعادة الشحن بديلاً عن استخدام الوقود التقليدي، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث وحماية الحياة البحرية.

وزار أيضا رئيس الوزراء جناح شركة "Biomix" التي طورت روبوتاً طبياً يقوم بقراءة العلامات الحيوية للمريض، ويعمل على سرعة التشخيص واقتراح العلاج المناسب، وكذا جناح شركة "Banlastic" التي تعالج مشكلة التلوث البلاستيكي، وتهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، من خلال تقديم منتجات متعددة بديلة للبلاستيك، وأيضاً جناح شركة "Bio Business" لتصميم وتطوير وتصنيع المنتجات الطبية ذات الحلول الإلكترونية المتقدمة الخاصة بالتنفس الصناعي وقياس نسبة الأكسجين، حيث أشاد رئيس الوزراء بهذه المنتجات التي تحتاجها السوق المصرية حالياً، خاصةً الاحتياج الفعلي إلي التوسع في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي محلياً، موجهاً بتقديم الدعم الكامل لهذه الجهود.

كما شملت أجنحة الشركات الناشئة التي زارها جناح شركة "Hand in Hand" التي تقوم بتصنيع الأجهزة التعويضية مثل الأطراف الصناعية باستخدام تقنية ثلاثية الابعاد، وشركة "Nureab" التي تقدم أجهزة مبتكرة لإعادة التأهيل الحركي لتسريع عملية تعافي المرضى من الإعاقات الحركية، وشركة "Confab" التي حصلت على براءة اختراع في إنتاج نوع من الملابس الطبية الآمنة والمعقمة والمصنعة من الشاش الطبي الضاغط لمرضى الحروق.