عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

آية قرأنية على ملابسها.. من هي فيدرا المصري المثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

فيدرا المصري
فيدرا المصري

فنانة أردنية الأصل عملت في مجال التمثيل منذ عام 1998، هي الفنانة فيدرا المصري التي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية في مصر، لكنها لا تقتصر على كونها ممثلة فقط، بل عملت كـ مهندسة ديكور، ومصممة أزياء، فضلاً عن كونها منتجة ومخرجة سينمائية.

 

وتتميز الفنانة فيدرا المصري بكونها متعددة المواهب، وحازت على جائزة «هيئة التحكيم الخاصة للإنجاز المتميز» بحفل توزيع جوائز تصميم الأزياء في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1998، إلا أنها أثارت الجدل بإطلالتها على الـ «ريد كاربت»، في الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الذي أنطلق مساء أمس.

أثارت ضجة كبيرة.. تعرف على صاحبة فكرة الآية القرآنية على ملابس فيدرا المصري في مهرجان القاهرة

إطلالة فيدرا المصري المثيرة للجدل

ظهور مختلف وغريب طلت به الفنانة فيدرا المصري، على «ريد كاربت» في الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت فستان مدون عليه آيات قرآنية.

 

وظهرت فيدرا المصري بـ «جيب» من قماش التول باللون الأسود، مع «بادي» قصير باللون الأبيض، مطبوع على منطقة الصدر « أُمَمٌ أَمْثَالُكُم»، وفوق جاكيت جلد أسود قصير.

فيدرا المصري

آية قرآنية على ملابس فيدرا المصري

وكانت إطلالة الفنانة فيدرا المصري التي ظهرت فيها باقتباس من الآية الكريمة «وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم» صدق الله العظيم، لتظهر «فيدرا» بملابس مدون عليها أخر كلمتين من الآية السابقة «أُمَمٌ أَمْثَالُكُم»، محدثة ضجة وجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكشفت مديرة أعمال الفنانة فيدرا المصري - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخبار - أن «فيدرا» نفسها هي صاحبة فكرة إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، الذي أقيم أمس الجمعة.

من هي فيدرا المصري؟

فيدرا المصري

فنانة أردنية الأصل جاءت إلى مصر مع والدتها، أصبحت ممثلة على الشاشة العربية، ودخلت عالم السينما والدراما، وأبرز المعلومات عنها: 

- فيدرا المصري ممثلة أردنية الأصل ولدت في الكويت عام 1973م

- توفى والدها وهي أبنه الـ 5 سنوات

- تخرجت من المدرسة البريطانية في الكويت

- درست تصميم الأزياء والإخراج عامين في بريطانيا، وأربع سنوات في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية

- حاصلة على الجنسية الأمريكية

- انتقلت للعيش مع والدتها في مصر بعد إنهاء درستها في الولايات المتحدة الأمريكية

فيدرا المصري

- تزوجت من المخرج الراحل سامح الباجوري الذي توفي متأثرًا بمرض السرطان

- تزوجت للمرة الثانية من مخرج الكليبات هادي الباجوري لمدة عامين فقط

- أول ظهور لها على الشاشة من خلال مشاركتها في كليب مع الفنان مصطفى قمر، بأغنية «سكة العاشقين».

- ظهرت في كليب أغنية «استعجلت الرحيل» للمطرب كاظم الساهر

- عملت في مجال الإعلانات

- بدأت عملها كعارضة أزياء في نيويورك، من خلال ماركة الأزياء «شانيل» 

- تتميز فيدرا المصري بكونها متعددة المواهب «ممثلة ومخرجة وكاتبة ومهندسة ديكور ومنتجة»

انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء أمس  حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43؛ حيث أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر انطلاقه في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

وتُقام الدورة الــ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

شاهد.. أحدث ظهور لأحمد رزق من افتتاحية مهرجان القاهرة

فستان بنقوش فرعونية.. هايدي موسى تتألق في مهرجان القاهرة

أبرز حضور مهرجان القاهرة السينمائي

وكان أبرز الحضور في حفل افتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (يسرا، لبلبة، شريف منير، ليلى علوي، إلهام شاهين، منى زكي، حسين فهمي، مصطفى فهمي، دينا، نرمين الفقي، نيللي كريم وزوجها، بشرى، محمد ممدوح تايسون، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها، حسن أبو الروس وزوجته، أحمد داوود وزوجته، شرين رضا، أحمد رزق، كريم فهمي وزوجته، رزان مغربي، عبير صبري، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد العدل، طارق الأبياري، محمد كريم، محمد جمعة، هاني عادل وزوجته، هنا شيحة).

فيدرا المصري ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي أ م م أ م ث ال ك م

ترشيحاتنا

من مدريد.. اللقاء القضائي بين محكمتي النقض المصرية والإسبانية

مصدر مقرب من وائل الإبراشي: حالته الصحية مستقرة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي

فورد رينجر موديل 2023 تخطف الأنظار بمواصفات قوية

نشرة أخبار العالم |إشادات دولية جديدة بطريق الكباش.. رعب وطوارئ وحظر سفر من متحور كورونا أوميكرون.. استفزاز جديد من إثيوبيا

نشرة البرلمان | تعرف على موعد تطبيق تعديلات الحكومة للإيجار.. واستدعاء وزيري التعليم والصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

رجل : زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها.. شاهد رد مبروك عطية

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد الجمهور على فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

فيديو

خطة مصر| كيف تواجه أوروبا متحور كورونا الجديد "أوميكرون"؟

سلع مدعومة.. بجنيه احصل على زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة

يحاسبه الله تعالى على ما فعله.. أفعال محرمة يرتكبها الزوج بعد الطلاق

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

اﻟﻤﺰﻳﺪ