آية قرأنية على ملابسها.. من هي فيدرا المصري المثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

فنانة أردنية الأصل عملت في مجال التمثيل منذ عام 1998، هي الفنانة فيدرا المصري التي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية في مصر، لكنها لا تقتصر على كونها ممثلة فقط، بل عملت كـ مهندسة ديكور، ومصممة أزياء، فضلاً عن كونها منتجة ومخرجة سينمائية.

وتتميز الفنانة فيدرا المصري بكونها متعددة المواهب، وحازت على جائزة «هيئة التحكيم الخاصة للإنجاز المتميز» بحفل توزيع جوائز تصميم الأزياء في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1998، إلا أنها أثارت الجدل بإطلالتها على الـ «ريد كاربت»، في الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الذي أنطلق مساء أمس.

إطلالة فيدرا المصري المثيرة للجدل

ظهور مختلف وغريب طلت به الفنانة فيدرا المصري، على «ريد كاربت» في الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت فستان مدون عليه آيات قرآنية.

وظهرت فيدرا المصري بـ «جيب» من قماش التول باللون الأسود، مع «بادي» قصير باللون الأبيض، مطبوع على منطقة الصدر « أُمَمٌ أَمْثَالُكُم»، وفوق جاكيت جلد أسود قصير.

فيدرا المصري

آية قرآنية على ملابس فيدرا المصري

وكانت إطلالة الفنانة فيدرا المصري التي ظهرت فيها باقتباس من الآية الكريمة «وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم» صدق الله العظيم، لتظهر «فيدرا» بملابس مدون عليها أخر كلمتين من الآية السابقة «أُمَمٌ أَمْثَالُكُم»، محدثة ضجة وجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مديرة أعمال الفنانة فيدرا المصري - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخبار - أن «فيدرا» نفسها هي صاحبة فكرة إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، الذي أقيم أمس الجمعة.

من هي فيدرا المصري؟

فيدرا المصري

فنانة أردنية الأصل جاءت إلى مصر مع والدتها، أصبحت ممثلة على الشاشة العربية، ودخلت عالم السينما والدراما، وأبرز المعلومات عنها:

- فيدرا المصري ممثلة أردنية الأصل ولدت في الكويت عام 1973م

- توفى والدها وهي أبنه الـ 5 سنوات

- تخرجت من المدرسة البريطانية في الكويت

- درست تصميم الأزياء والإخراج عامين في بريطانيا، وأربع سنوات في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية

- حاصلة على الجنسية الأمريكية

- انتقلت للعيش مع والدتها في مصر بعد إنهاء درستها في الولايات المتحدة الأمريكية

فيدرا المصري

- تزوجت من المخرج الراحل سامح الباجوري الذي توفي متأثرًا بمرض السرطان

- تزوجت للمرة الثانية من مخرج الكليبات هادي الباجوري لمدة عامين فقط

- أول ظهور لها على الشاشة من خلال مشاركتها في كليب مع الفنان مصطفى قمر، بأغنية «سكة العاشقين».

- ظهرت في كليب أغنية «استعجلت الرحيل» للمطرب كاظم الساهر

- عملت في مجال الإعلانات

- بدأت عملها كعارضة أزياء في نيويورك، من خلال ماركة الأزياء «شانيل»

- تتميز فيدرا المصري بكونها متعددة المواهب «ممثلة ومخرجة وكاتبة ومهندسة ديكور ومنتجة»

انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء أمس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43؛ حيث أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر انطلاقه في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

وتُقام الدورة الــ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

أبرز حضور مهرجان القاهرة السينمائي

وكان أبرز الحضور في حفل افتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (يسرا، لبلبة، شريف منير، ليلى علوي، إلهام شاهين، منى زكي، حسين فهمي، مصطفى فهمي، دينا، نرمين الفقي، نيللي كريم وزوجها، بشرى، محمد ممدوح تايسون، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها، حسن أبو الروس وزوجته، أحمد داوود وزوجته، شرين رضا، أحمد رزق، كريم فهمي وزوجته، رزان مغربي، عبير صبري، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد العدل، طارق الأبياري، محمد كريم، محمد جمعة، هاني عادل وزوجته، هنا شيحة).