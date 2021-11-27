أرسنال يتقدم بـ الهدف الثاني أمام نيوكاسيل في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق أرسنال علي منافسه نيوكاسل، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف تقدم فريق أرسنال الاول اللاعب ساكا في الدقيقة 56 من عمر اللقاء وأضاف الثاني غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 66 من زمن المباراة .

وخلال الشوط الأول سدد ارسنال 12 كرة على مرمي منافسه ، لكن جاءت اثنين فقط بين الثلاث خشبات ، في حين سدد فريق نيوكاسيل 3 كرات اثنين منهم بين الثلاث خشبات.



واستحوذ فريق ارسنال علي اللعب بنسبة وصلت الي 80% مقابل 20 % لصالح فريق نيوكاسل في الشوط الأول .

تشكيل ارسنال



ويتواجد محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر، على مقاعد بدلاء أرسنال، وفقًا للرؤية الفنية لآرتيتا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: تافاريس، جابريل، بن وايت، تومياسو.

الوسط: ساكا، بارتي، لوكونجا، سميث رو، أوديجارد.

الهجوم: أوباميانج.

دكة البدلاء

لينو، محمد النني، هولدينج، ميتلاند نايلز، مارتينلي، لاكازيت، بيبي، نكيتياه، تيرني.