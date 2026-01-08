قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية من قلب «إبشواي الملق».. مملكة إنتاج الألبان في مصر ونموذج وطني للاعتماد على العمل والإنتاج

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة تفقدية موسعة بقرية إبشواي الملق التابعة لمركز قطور، القرية التي تُعد واحدة من أهم قلاع إنتاج الألبان وتنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، حيث تابع المحافظ ميدانيًا منظومة إنتاج وتجميع الألبان، واطّلع على تفاصيل دورة العمل اليومية داخل القرية، التي تعتمد فيها آلاف الأسر على تربية الماشية وإنتاج الألبان كمصدر رئيسي للرزق، في نموذج اقتصادي قائم على العمل الجاد والإنتاج المستمر،جاء ذلك بحضور الاستاذ عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعه بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة أن المحافظة تُعد من أكبر المحافظات المنتجة للألبان على مستوى الجمهورية، حيث يتم تجميع الأطنان يوميًا من خلال مراكز التجميع المنتشرة، إلى جانب امتلاكها ما يقرب من 250 ألف رأس ماشية، مشيرًا إلى أن قرية إبشواي الملق تمثل القلب النابض لهذه المنظومة، إذ تُسهم وحدها بنحو 25% من إجمالي منتجات الألبان في مصر، ويعمل معظم سكانها، في هذه المهنة المتوارثة عبر أجيال متعاقبة.

جولة ميدانية 

وخلال تفقده لمنظومة العمل، أشاد اللواء أشرف الجندي بالدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بإبشواي الملق، مؤكدًا أنها تمثل حلقة الربط الأساسية بين المربي والسوق، حيث تقوم الجمعية بتجميع نحو 15 طن لبن يوميًا من صغار المربين، بما يضمن تصريف الإنتاج بشكل منتظم، ويوفر الاستقرار للمربين، ويحميهم من تقلبات السوق أو استغلال الوسطاء.

وأوضح محافظ الغربية أن الجمعية تقدم نموذجًا ناجحًا للعمل التعاوني، من خلال تعاقدها مع كبرى شركات الأعلاف وتوفير العلف للمربين بنظام منظم مرتبط بتوريد اللبن، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية عن الأسر، ويضمن استمرارية التربية ودورة الإنتاج، إلى جانب دورها في تسويق الألبان لصالح الشركات الكبرى ومصانع الألبان، بما يحقق عائدًا عادلًا للمربين ويعزز من استدامة هذا النشاط الحيوي.

تحرك تنفيذي 

ووجّه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير لأهالي قرية إبشواي الملق، مؤكدًا أن ما حققته القرية من مكانة متقدمة في مجال إنتاج الألبان لم يكن ليتحقق إلا بفضل وعي المواطنين والتزامهم بالعمل والإنتاج، وحفاظهم على هذه المهنة جيلاً بعد جيل، مشيرًا إلى أن القرية تمثل نموذجًا مشرفًا للقرى المنتجة التي تعتمد على سواعد أبنائها.

وفي ختام الجولة، أعرب أهالي قرية إبشواي الملق وأصحاب مراكز تجميع الألبان عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الغربية على هذه الزيارة الميدانية وحرصه على الاستماع إليهم ودعمهم، مؤكدين أن هذه الجولة تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بملف الثروة الحيوانية وصغار المربين، وتسهم في تعزيز الثقة وتحفيزهم على مواصلة العمل وزيادة الإنتاج.

دعم الصناعات الغذائية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مراكز تجميع الألبان والجمعيات التعاونية، من خلال دعمها بالمعدات الحديثة ورفع كفاءتها الفنية، بما يحافظ على جودة المنتج وصحة المواطنين، ويضمن استدامة الثروة الحيوانية باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي، مشددًا على استمرار محافظة الغربية في دعم كل تجربة ناجحة تضع الإنسان والإنتاج في صدارة الأولويات.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات جولة ميدانية مصنع الآلبان قرية ابشواي الملق قطور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

