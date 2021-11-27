أمير كرارة لـ كريم عبد العزيز بعد تكريمه: تستاهل التقدير والاحترام

حرص النجم امير كرارة على تهنئة الفنان كريم عبدالعزيز، بعد تكريمه أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتة الـ 43.



وكتب كرارة معبرا عن سعادته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا :"خلاصه كلام كتير ممكن يتقال عليك تستاهل التكريم والتقدير والاحترام علي كل المستويات🙏🙏🙏"



وكان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 قد منح الفنان كريم عبد العزيز أمس جائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية، وقامت صديقته الفنانة منى زكي بتقديمه وتسليمه الجائزة خلال حفل الافتتاح.



وعند صعوده على المسرح، حرص «عبد العزيز» على ممازحة الحضور خلال تكريمه، حيث قال: «ربنا ما يوريكم المنظر من هنا عامل إزاي! القعدة تحت أحسن بكتير».



وحرص كريم عبد العزيز على تحية والده المخرج محمد عبد العزيز الذي حضر حفل تكريم نجله، وقدم إليه الشكر على مساندته، وضجت القاعة بالتصفيق لوالده.

وأعرب كريم عبدالعزيز، عن سعادته بالتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي، وفخره باسم الراحلة فاتن حمامة المنحوت على الجائزة، وقدم الشكر إلى والدته، وزوجته التي تحملته 15 عامًا، حسب وصفه.