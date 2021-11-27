عبد الغفار: تطعيم 400 ألف يوميًا و30 مليوناً حصلوا على الجرعة الأولى

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إنه على كل مواطن أن يطبق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا .



وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" معدلات التطعيم تصل لـ 400 ألف مواطن في اليوم وهناك زيادة في معدلات التطعيم باللقاحات ".



وتابع خالد عبد الغفار :" تم تطعيم أكثر من 30 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن وحوالي 15 مليون مواطن بالجرعة الثانية من اللقاحات ، وسيتم منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية دون الحصول على اللقاح بداية من أول ديسمبر وهذا قرار نهائي".

وأكمل خالد عبد الغفار :"الدولة معنية بتوفير اللقاحات لكل المواطنين بالمجان وعلى المواطن حماية نفسه ويرتدي الكمامة".

ولفت خالد عبد الغفار :" يجب أن يزيد معدل إقبال المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، ولدينا وفرة في كافة أنواع اللقاحات ".

