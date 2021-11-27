أعظم وأغلى البطولات.. حسين الشحات يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بـ النجمة الأفريقية التاسعة

استعاد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، ذكرى تتويج القلعة الحمراء بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بنهائي القرن الشهير أمام غريمه التقليدي الزمالك.

ونشر "الشحات" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له من المباراة وكتب "ذكرى واحدة من أعظم وأغلى البطولات الإفريقية مع النادي الأهلي ، كانت البطولة الافريقية الاولى لي مع الأهلي وكانت مليئة بتفاصيل كثيرة جعلتها تكون لها مكانة خاصة لكل محبي وعشاق الأهلي .



وتابع "عام مر مليئ بنجاحات كثيرة ومستمرين ان شاء كفريق ليظل نسر الأهلي يحلق ويحلق ويحلق إلى أبعد الحدود .. الاهلي هو الحياه ❤️🦅 🥷"



وتحتفل اليوم 27-11-2021 جماهير النادي الأهلي بذكرى التتويج بلقب التاسعة بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن بنتيجة هدفين دون رد.

ويعد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 التي توج بها الأهلي للمرة التاسعة الأقرب لجماهير المارد الأحمر، حيث تعثر الحصول على اللقب 7 سنوات متتالية.

وتقدم النادي الأهلي برأسيه لـ عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، وعاد شيكابالا بهدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، قبل أن يسدد محمد مجدي قفشة القاضية في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الأخير على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.