رشوان توفيق:حلمت بوفاة ابني قبلها وبشوف أحداث فى المنام تتحقق فى الواقع

حل الفنان الكبير رشوان توفيق وعائلته ضيوف حلقة من برنامج «واحد من الناس" المذاع عبر قناة على قناة الحياة.

أوضح رشوان توفيق علاقته بأمه قائلا:"بعتبرها من أولياء الله الصالحين، وورثت عنها أحداث أراها فى المنام تتحقق فى الواقع".

وعن علاقته بوالده، قال رشوان توفيق، أن والده توفي منذ عام 56، ومن وقت وفاته، يراه فى المنام يوميا.



وعن ابنه توفيق الذي توفي سنة 2000، قال رشوان توفيق، أنه كان ملاك يسير على الأرض، وحلمت أنه هيموت قبل ما يموت".



وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، "بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي لاني عشت للأولادى.