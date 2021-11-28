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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة : القرآن لم يذكر أن الرجل أفضل من المرأة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة وليس هناك حقوق بلا واجبات أو واجبات بلا حقوق، ووصلت الحقوق إلى حد الواجبات في بعض الأحيان.

وضرب علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، مثلا لحق الحياة وهو أمر واجب على الإنسان ويحرم عليه الانتحار، فهنا وصل الحق إلى مرحلة الوجوب وليس له الحرية في إنهاء حياته.

وتابع: كذلك حق الإنسان في العمل هو ذاته واجب عليه في نفس الوقت، وكذلك حق المواطن في الانتخاب، هو ذاته واجب عليه في نفس الوقت ولا يحق له الامتناع عن المشاركة في الحقوق السياسية. 

وأكد علي جمعة، أن كل إنسان يظن أن له الحق ولا واجب عليه، وكذلك المرأة تريد الحصول على حقوقها فقط، ويغفلون أن الحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة، وهنا نصل إلى ما يسمى بقمة العادلة، أي أن الحصول على الحقوق أمر حتمي وواجب في نفس الوقت


وأشار إلى أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ" منوها أن هذه الآية بها صياغة مذهلة ، فالقرآن لم يذكر أن الرجل أفضل من المرأة، وإنما أكد على أن كل طرف يتميز عن الطرف الآخر ببعض الصفات ، فأكد عليهم ألا يتمنوا أن يتبادلوا هذه الصفات لأنها خلق الله.

الدكتور علي جمعة الحقوق والواجبات القرآن الرجل المراة حق المواطن

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