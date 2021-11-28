عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يستقبل وفداً من لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان.. فيديو

الوفد أمام مركز الأصلاح
الوفد أمام مركز الأصلاح والتأهيل بوادي النطرون

عرضت فضائية "دي إم سي" تقريراً عن استقبال وفداً من لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بـ مركز الإصالاح والتأهيل بوادي النطرون.
حيث يقف مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون شاهداً على فكراً إصلاحياً حديث تستخدمه وزارة الداخلية، وهذا الصرح كان مقصداً لزيارة وفداً من لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ليشاهدوا ما وصول إليه أوضاع النزلاء داخله والرعاية المقدمة لهم.
خاصة إن أنشائه جاء ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخراً.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يحدث الآن داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون هو وضع النزلاء ضمن منظومة تعليمية تربوية تأهيلية حتى يقدر على اكتساب قوت يومه عند الخروج من السجن، أو مع نهاية قضائه فترة العقوبة.
وأضاف النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، وبحياة المواطن المصري، من خلال الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن في المركزلتدريبه وتأهيله.
وحقق مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون نقل نوعية للنزلاء على المستوى الطبي، حيث وفر لهم أفضل رعاية صحية من خلال التجهيزات التقنية الطبية الحديثة المتاحة داخله، والتي كانت موضع اشادة من أعضاء الوفد بعد ما شاهدوه من تجهيزات طبية عالية.
ونوه النائب محمد هيبه، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن هذا الصرح الطبي الذي شاهده في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لا يقل نهائياً عن ما نشاهده في أمريكا وأوروبا، وهذا يدل على الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.   

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لجان الدفاع والأمن القومي حقوق الإنسان رئيس لجنه حقوق الانسان مجلس النواب أمين سر لجنة حقوق الإنسان

موضوعات متعلقة

مؤتمر العمل العربي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي .. عقد ندوة قومية حول "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب..توجيه الشكر لمصر و12 دولة عربية لسداد مساهماتها في موازنة المنظمة

مؤتمر العمل العربي برعاية الرئيس السيسي .. عقد ندوة قومية عن "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب..توجيه الشكر لمصر و12 دولة عربية لسداد مساهماتها في موازنة المنظمة

الأمين العام للأمم المتحدة يبدي استعداده للذهاب إلى أفغانستان ويحذر من الانهيار الاقتصادي

مجلس الحكماء يدعو إلى إيجاد حلول عادلة لقضايا الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوق المرأة الأفغانية

بيشحنوه بالقوة.. تفاصيل مثيرة في احتجاز 80 مدمنا بمصحة لعلاج الإدمان بأكتوبر

سلخانة تعذيب.. 5 مسجلين يديرون مصحة لعلاج الإدمان بداخلها 80 نزيلا فى أكتوبر

قافلة طبية لمنطقة سجون المنيا لإجراء عمليات جراحية لعدد من النزلاء

سعفان يدعو إلى التكاتف وتحقيق الوحدة العربية لاستعادة الكيان العربي بكل قوته.. تسليم 2247 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالأقصر.. 83 عقد عمل لذوي الهمم

ترشيحاتنا

أمريكا تنصح مواطنيها بعدم السفر لـ 8 دول بسبب أوميكرون

قالي أنت بتهزر.. محمد شريف يكشف كواليس حديثه مع لاسارتي

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

اعتراضا على الدراسة.. شاهد طالبة في الجامعة بملابس النوم |فيديو

علي جمعة: المرأة لها الحق في القوامة على الرجل إذا أنفقت عليه

بسبب أوميكرون.. إسرائيل أول دولة في العالم تغلق حدودها أمام الجميع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

في ليلة الدخلة| تفاصيل وفاة زوجين بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خريجة حاسبات ومعلومات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. شاهد ماذا طلبت

بعد تصدرها التريند.. دوللي شاهين تفتح خزائن أسرارها في ندوة صدى البلد

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

المصطبة.. شاهدة على الحواديت الشعبية ولمة الأهل وتطورت للركنة المودرن|نوستالجيا

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ