مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يستقبل وفداً من لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان.. فيديو

عرضت فضائية "دي إم سي" تقريراً عن استقبال وفداً من لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بـ مركز الإصالاح والتأهيل بوادي النطرون.

حيث يقف مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون شاهداً على فكراً إصلاحياً حديث تستخدمه وزارة الداخلية، وهذا الصرح كان مقصداً لزيارة وفداً من لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ليشاهدوا ما وصول إليه أوضاع النزلاء داخله والرعاية المقدمة لهم.

خاصة إن أنشائه جاء ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخراً.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يحدث الآن داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون هو وضع النزلاء ضمن منظومة تعليمية تربوية تأهيلية حتى يقدر على اكتساب قوت يومه عند الخروج من السجن، أو مع نهاية قضائه فترة العقوبة.

وأضاف النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، وبحياة المواطن المصري، من خلال الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن في المركزلتدريبه وتأهيله.

وحقق مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون نقل نوعية للنزلاء على المستوى الطبي، حيث وفر لهم أفضل رعاية صحية من خلال التجهيزات التقنية الطبية الحديثة المتاحة داخله، والتي كانت موضع اشادة من أعضاء الوفد بعد ما شاهدوه من تجهيزات طبية عالية.

ونوه النائب محمد هيبه، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن هذا الصرح الطبي الذي شاهده في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لا يقل نهائياً عن ما نشاهده في أمريكا وأوروبا، وهذا يدل على الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.