التضامن تدشن برنامج "تدريبات الشبكة" لميسرات الحضانات في قنا

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا فعاليات النسخة الثالثة فى المرحلة الأولي لبرنامج "تدريبات الشبكة" لميسرات الحضانات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال داخل الحضانات.

شهد حفل التدشين حنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، و مجدي نجيب مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، إلى جانب المنسقين المحليين من الإدارات الاجتماعية بالمراكز المنفذ بها التدريبات، وبمشاركة 100 ميسرة حضانة.

استهدف البرنامج تدريب 100 ميسرة حضانة فى 9 مراكز بالمحافظة تحقيقا للتوسع فى مستهدفات التدريب،وتعزيزا لقدرات الميسرات بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال ويرتكز التدريب على منهجية "التعلم من خلال اللعب"، ويقوم عليه نخبة من الميسرات اللاتي اجتزن التدريبات المتقدمة لمنهج "جايكا" الياباني بمستوياته الثلاثة: "الأساسي، المتقدم، والدمج "، وذلك ضمانا لنقل الخبرات.

وأوضحت حنان مصطفى ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن الميسرة هي حجر الزاوية في نجاح أي مؤسسة تعليمية أو تأهيلية للطفل، داعيةً المتدربات إلى استثمار المنهجية اليابانية لخلق بيئة آمنة ومبدعة داخل الحضانات.

وأضافت أن محافظة قنا ثالث محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ هذا التدريب بعد محافظتي أسوان والفيوم، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة في باقي محافظات الوجه القبلي، وهو ما يعكس الثقة في قدرة كوادر المحافظة على إنجاح هذه التجربة الرائدة.

وأعربت عن تقديرها للتعاون المثمر مع هيئة جايكا اليابانية، والذي أسهم في نقل الخبرات للمدربات وتطبيق أفضل الممارسات اليابانية في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال تجربة التعلم من خلال اللعب، باعتبارها خطوة مهمة نحو تطوير أساليب التعليم والتنشئة داخل الحضانات، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والاجتماعية والسلوكية في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأبدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة الاستعداد الكامل لتوفير سبل الدعم لاستدامة التدريبات بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة للأطفال داعية الميسرات إلى الاستفادة والمشاركة الفعالة، وتبادل الخبرات بينهم ونقل المعارف والمهارات المكتسبة والمساهمة فى التغيير الإيجابي وتطوير بيئة التعلم للأطفال.

ومن جانبه، أوضح مجدي نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أن المديرية سخرت كافة إمكاناتها اللوجستية لضمان نجاح هذا البرنامج، مشيراً إلى أن التوزيع الجغرافي للميسرات يضمن وصول الخدمات المطورة للمناطق الأكثر احتياجاً بكافة مراكز المحافظة، مثمناً التعاون المثمر مع قطاعات الوزارة المختلفة.

واستعرضت الدكتورة هانم عمر، مدير الإدارة العامة لشئون الطفل، تفاصيل البرنامج التدريبي، وأهدافه، والنتائج ، مؤكدة أن هذا التدريب يمثل نقلة نوعية تهدف لتحويل قاعات الأطفال إلى بيئات تفاعلية تنمي التفكير والإبداع مؤكدة أن هذا المشروع يأتي فى إطار استراتيجية الوزارة لتطوير خصائص الطفولة المبكرة ورفع مهارات الكوادر البشرية، وأنه تم اختيار 6 مدربات من أكفأ الكوادر المعتمدة من أصل 8 مدربات تم تأهيلهن مسبقاً وجاء الاختيار بناءً على نتائج مقابلات شخصية مكثفة لضمان نقل الخبرات.