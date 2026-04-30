مفاجأة في الجبهة اليمنى.. شوبير يكشف خطة توروب أمام الزمالك
خطة وضوابط حضور الجماهير القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك
قمة الدوري المصري.. الزمالك يبحث عن الحسم والأهلي يتمسك بالأمل
360 سنة حبس.. تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد مستريح السيارات
تصعيد محسوب أم تمهيد لمواجهة؟ .. واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية جديدة ضد إيران | فيديو
انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن
وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان
«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين
يسري نصر الله: المخرج ليس مركز الكون.. والتصوير عمل جماعي
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة
ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز
الأمم المتحدة تحذّر: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يعطل الخدمات الأساسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التضامن تدشن برنامج "تدريبات الشبكة" لميسرات الحضانات في قنا

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا  فعاليات النسخة الثالثة فى المرحلة الأولي لبرنامج "تدريبات الشبكة" لميسرات الحضانات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال داخل الحضانات.

شهد حفل التدشين حنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، و مجدي نجيب مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، إلى جانب المنسقين المحليين من الإدارات الاجتماعية بالمراكز المنفذ بها التدريبات، وبمشاركة 100 ميسرة حضانة.

استهدف البرنامج تدريب 100 ميسرة حضانة فى  9 مراكز بالمحافظة تحقيقا للتوسع فى مستهدفات التدريب،وتعزيزا  لقدرات الميسرات بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال ويرتكز التدريب على منهجية "التعلم من خلال اللعب"، ويقوم عليه نخبة من الميسرات اللاتي اجتزن التدريبات المتقدمة لمنهج "جايكا" الياباني بمستوياته الثلاثة: "الأساسي، المتقدم، والدمج "، وذلك ضمانا  لنقل الخبرات. 

 وأوضحت حنان مصطفى ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن الميسرة هي حجر الزاوية في نجاح أي مؤسسة تعليمية أو تأهيلية للطفل، داعيةً المتدربات إلى استثمار المنهجية اليابانية لخلق بيئة آمنة ومبدعة داخل الحضانات.

وأضافت أن محافظة قنا ثالث محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ هذا التدريب بعد محافظتي أسوان والفيوم، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة في باقي محافظات الوجه القبلي، وهو ما يعكس الثقة في قدرة كوادر المحافظة على إنجاح هذه التجربة الرائدة.

وأعربت عن تقديرها للتعاون المثمر مع هيئة جايكا اليابانية، والذي أسهم في نقل الخبرات للمدربات وتطبيق أفضل الممارسات اليابانية في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال تجربة التعلم من خلال اللعب، باعتبارها خطوة مهمة نحو تطوير أساليب التعليم والتنشئة داخل الحضانات، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والاجتماعية والسلوكية في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة. 

وأبدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة الاستعداد الكامل لتوفير سبل الدعم لاستدامة التدريبات بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة للأطفال داعية  الميسرات إلى الاستفادة والمشاركة الفعالة، وتبادل الخبرات بينهم ونقل المعارف والمهارات المكتسبة  والمساهمة فى التغيير الإيجابي وتطوير بيئة التعلم للأطفال.

ومن جانبه، أوضح مجدي نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أن المديرية سخرت كافة إمكاناتها اللوجستية لضمان نجاح هذا البرنامج، مشيراً إلى أن التوزيع الجغرافي للميسرات يضمن وصول الخدمات المطورة للمناطق الأكثر احتياجاً بكافة مراكز المحافظة، مثمناً التعاون المثمر مع قطاعات الوزارة المختلفة.

واستعرضت الدكتورة هانم عمر، مدير الإدارة العامة لشئون الطفل، تفاصيل البرنامج التدريبي، وأهدافه، والنتائج ، مؤكدة أن هذا التدريب يمثل نقلة نوعية تهدف لتحويل قاعات الأطفال إلى بيئات تفاعلية تنمي التفكير والإبداع مؤكدة أن هذا المشروع يأتي فى إطار  استراتيجية الوزارة  لتطوير خصائص الطفولة المبكرة ورفع  مهارات الكوادر البشرية، وأنه تم  اختيار  6 مدربات من أكفأ الكوادر المعتمدة من أصل 8 مدربات تم تأهيلهن مسبقاً وجاء الاختيار بناءً على نتائج مقابلات شخصية مكثفة لضمان نقل الخبرات.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فيستون مايلي

5 ملايين دولار.. أمير هشام يكشف عن طلب فيستون مايلي للانتقال للأهلي

يونداي إلنترا اى دى إم شيرى اريزو 6 جي تي 2026

الفرق بين هيونداي إلنترا اى دى إم شيرى اريزو 6 جي تي 2026

جيتور تى 1 موديل 2026

مواصفات جيتور تى 1 موديل 2026 العائلية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد