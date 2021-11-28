شاهد .. احدث ظهور لـ اياد نصار على السوشيال ميديا

نشر الفنان اياد نصار صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

-الله اكبر عليك بجد بحبك جدااااا

- الفنان المحترم ربنا يحقق كل احلمك يارب ويحقق كل حاجه بتتمنها يارب

-النجم الجميل المتالق الامع في سماء الفن تحياتي



يذكر أن يشارك الفنان إياد نصار في بطولة مسلسل "قانون العمل" بجانب كل من وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

وكان الفنان إياد نصار، نشر عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، البرومو التشويقي الأول لفيلم الكاهن الذي يشارك في بطولته، معلنا طرح الفيلم قريبا.