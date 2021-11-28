الله يمتحن الصالحين.. رسالة مؤثرة من مبروك عطية للفنان رشوان توفيق

وجه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، كلمة إلى الفنان رشوان توفيق، بعد أزمته الأخيرة مع أولاده الذين رفعوا عليه قضية حجر.

وقال الدكتور مبروك عطية، مخاطبا الفنان رشوان توفيق "لا تبكي فالدمع منك غالي، الدمع منك أرقني، لا تبكي أبدا وتذكر أنك ممتحن والله سبحانه وتعالى يمتحن الصالحين، لقد قبض الله ولدك فصبرت واحتسبت، وقبض الله زوجتك فصبرت واحتسبت، وكنت أمينا على رسالة فنك".

وتابع مبروك عطية: أقول إن في الموضوع لبسا فتربيتك غالية وابنتك غالية تتعشم فيك ربما أخطئتك الطريق وستأتي عن قريب طالبة سعة صدرك المعهود وستحتضنها وتبكي على كتفيها دموع فرح لا دموع إحساس بابتزاز، واستقبل امتحانات الحياة الدنيا بتفاؤل مسلم الذين يؤمن أن مع العسر يسرا".

وأكد مبروك عطية، أن الدنيا بطولها رحلة قصيرة، وأرجع ابتسامتك من وحي دينك، أحييك وقلبي وعقلي معك وعما قريب تزول الغمة وتجف الدمعة ويعود الابتسام.