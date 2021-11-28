إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيب 5 أشخاص اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بجنوب سيناء.



تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم ( ي. و. و - 354) ، على لطريق الدولي الجديد بعد كارتة مدينة أبو زنيمه على بعد 10كيلو اتجاه مدينة رأس سدر .



وأسفر الحادث عن إصابة السيد مفتاح كامل، 48 عاماً باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، وخالد صبري محمد، 45 عاما بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وأشرف سليمان أحمد، 45 عاما باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمه شديده أسفل الظهر، ومحمد عبدالجواد عبدالقوي،45 عاما بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، والسيد علي حسن، 40 عاما بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.



وجرى نقل المصابين لمستشفى أبورديس المركزي، وأخطرت النيابة للتحقيق في الحادث.

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