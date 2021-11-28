طلاق أم شائعات.. 3 أزمات تضرب "عش زوجية" حسام وشيرين

حالة من الجدل الواسع أثارتها شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حول حقيقة طلاقهما، حيث خرجت عالديد من الأنباء فى الفترة الأخيرة تؤكد طلاقهما إلا أن الطرفين لم يحركا ساكنا سواء كان بالنفى أو الإيجاب.

ومنذ ارتباط شيرين عبد الوهاب بالمطرب حسام حبيب، وشهدت العلاقة كثير من التقلبات والاقاويل التى كانت تحوم حول حسام حبيب تحديدا، وأنه يرغب فى السيطرة عليها والحصول على أموالها، ولذلك كانت تخرج كثير من الشائعات حول طلاقهما ويحرصا على نفيها بعد ذلك، وفى التقرير التالى نرصد القصة الكاملة للأزمة التى مرت بها شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب حتى الآن.

شائعة طلاق

من المعروف أن قصة حب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شغلت الرأى العام حتى تم الإعلان الرسمى عن الزواج، وبعد فترة قليلة من شهر العسل والزواج بدأت الأزمات تتوالى، حتى أثار غياب الفنان حسام حبيب عن جنازة والد الفنانة شيرين عبد الوهاب موجة من التساؤلات حول علاقتهما، حيث تطرق البعض إلى وجود مشاكل بينهما ووصل الأمر إلى الطلاق.

وزعم عدد من النشطاء أن شيرين عبدالوهاب نشبت أزمة بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك على خلفية غيابه عن الجنازة، وبعد حالة الجدل التى صاحبت هذا الأمر، تبين أن ليس له أى أساس من الصحة وإنما الفنانة شيرين عبد الوهاب فضلت البقاء مع والدتها هذه الأيام فقط.

أزمة وشائعة طلاق جديدة

وفي نوفمبر 2020، تم تداول أنباء عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، إلى جانب اتهامه بالسيطرة على حساباتها المصرفية.

وكان قد انتشر تسجيل صوتي لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك من أجل إنجاب أطفال.

كما اعترف بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.

والد حسام حبيب ينفي

وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال إن ما أثير: "كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".

أول رد من شيرين عبد الوهاب على أزمتها

وعلقت النجمة شيرين عبد الوهاب على أزمة تسريبات والد زوجها حسام حبيب، برد صوتي لها وذلك عبر حسابها الرسمي على " تويتر ".

وقالت شيرين عبد الوهاب: "عاوزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، مفيش خطر على حياتي .. اللي حصل محتاج أرد عليه".

وتابعت: "حسام جوزى اللي أنا معشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه ".

وأضافت: "فهو لا يستحق من الجميع كمية القسوة دي لأنكوا لا تعرفوه جيدا ، الراجل اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار ، أعاد لي الثقة ، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة ".

واختتمت: "حسام بيحبنا أكثر من نفسه أنا وبناتي ،عندما تزوجني لم يستفد من ورائي بأي شئ، كما تحدثت عن حماتها حيث قالت" هي ست عظيمة وحسام رجل نقي وربنا أرسله لي".

وقالت شيرين عبد الوهاب: "لا توجد توكيلات باسم زوجي حسام حبيب ، والأمور البنكية الخاصة بي لا تتواجد معه ، لأن أنا كلي بتاعته وملكه ".

وتابعت: "زوجي ابن ناس ومن عائلة محترمة ولا أقبل أن يتحدث أحد عليه هو ووالدته".

وأضافت: "بقالنا أربع سنين متزوجين ، لو كان عاوز يستفيد مني كان عمل حتى أغنية سنجل".

واختتمت: "كل الناس بتختلف ولكن هو بيحبني أكثر من نفسه ، أنا أشعر معه بالأمان ويكفي أنه أخرج كل الفاسدين من حياتي ومن يستغلني".

أول رد من حسام حبيب

وظهر الفنان حسام حبيب مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام عبر حسابه على “‘نستجرام".

وقال حسام حبيب: "عاوزاقول للناس حاجة انتوا لما بتقولوا كدة بتقللوا من شيرين ،أنا تزوجتها وهى أكبر نجمة في الوطن العربي ، وهي غير محتاجة أن يتدخل أحد في عملها ".

وأضاف حسام حبيب: الناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقي منتهكة ولا تعرف حقوقها، وعندما ظهر من يأتي بحقها؛ فعلوا بذلك، وللعلم شيرين تمتلك شركة تدير أعمالها، وأنا مليش علاقة بها".

وأكمل:"أما بالنسبة لأقرب الناس لنا، علشان شيرين أصبحت أدرى بأمورها والحنفية اتقفلت؛فأصبحوا يستمرون يفعلون مثل هذه الأفعال ونشر الشائعات حتي تحدث خلافات بيننا".

وأكمل :" أنا بقى عندي عدم ثقة في الناس المقربين مني ،وأنا اتأذيت من الشخص ده كثيرا وانا اسف إني بقول الشخص ولا أناديه باسمه " يقصد والده".

وأكد أن: "شيرين مش محتاجاكوا تدافعوا عنها، ابعدوا عنها وسيبوها تعيش حياتها وفي بيتها ولجمهورها، ودائما بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا ليس ضعفا مننا".

حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية

ونشر حسام حبيب فيديو جديد له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلق عليه قائلا: "رد بسيط على الشر"، وأذاع فيه تصريحات إعلامية بصوت نضال الأحمدية تقول فيها إن تسجيلات والده نتاج عمل استقصائي استمر على مدار 6 أشهر.

واتهم حسام حبيب، نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة تستهدف المشاهير، وتبحث عن الفضائح، ردا على تصريحها بأن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيلات ليست مذيعة أو صحفية.

ووجه حسام حبيب رسالة إلى نضال الأحمدية قائلا: "أي عمل استقصائي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانتي بتقولي إنها مش مذيعة أو صحفية.. طبعا دي واحدة من الشبكة اللي انتي بتديريها".

والد حسام حببيب يتهم شيرين بضياع مستقبل نجله

وبعث حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، برسالة لنجله وزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حساب جديد له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد تسريب التسجيل الصوتى له واتهامه لابنه بأنه متحكم فى كل أموال شيرين.

وكتب: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق فى فيلم الدادة دودى فى لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم فى ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته فى عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جداره".

وأضاف: "أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف".

وتابع: "أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن".

واختتم رسالته قائلا: "بس أنا هاشتكيكى فى محكمة حسبيى الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لإنى اتعودت لما باخد حقى بإيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضة بيدينى على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن".

حسام حبيب يقبل اعتذار والده

رد الفنان حسام حبيب على والده عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما وجه الأخير رسالة له على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب حسام حبيب :"وأنا ما أقبلش أبدا انك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني ومهما عملت لانك عارف اني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني و انا هاعمل زي ربنا سبحانه و تعالى امرني ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ).

رسالة مؤثرة من والد حسام حبيب

ومن جانبه رد والد حسام حبيب قائلا: "ربنا يعزك ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المحترمة فخر لمصر والعرب نجمتنا الأولى اللى شرفت عيلتنا وزرعت الحب ليك حقك تحبها وتعشق تراب رجليها زي ما قالت عليك".

ودخلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في نوبة من البكاء الشديد على الهواء، أثتاء حديث زوجها الفنان حسام حبيب عن المكالمة المسربة لوالده وعملية الابتزاز التى تعرض لها على يد فتاة .

وقالت "عبد الوهاب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" اليوم الجمعة: " أنا تعبانة بحاول أمشي جوه الحيط، أنا نفسي اتبسط، أنا تعبت".

ومن ناحيته، روي الفنان حسام حبيب، كواليس معرفته وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بالمكالمة المسربة لوالده، قائلا :" كنت نايم واستيقظت الساعة الثامنة صاحبا ووجدت شيرين تبكي وهي تردد "أبوك أبوك".

وتابع حسام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، أنه في البداية ظن أن والده توفي، ثم بعدها حكت له شيرين ما حدث ومن الصدمة ضحك.

وأشارت إلي أنها كانت تبكي خوفا عليه من نظرة الناس له، وخوفا من ردة فعله وظلت تردد جملة واحدة "يارب أرزقني حسن التصرف".

أزمة جديدة

وعادت الإعلامية نضال الأحمدية خلال الساعات الماضية لتفجر مفاجاة جديدة فى سلسلة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وحقيقه طلاقهما.

و علم “صدى البلد” أن سبب الانفصال يعود الي خلاف كبير حدث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب خلال الأيام الماضية.

وفضلت شرين عبد الوهاب التكتم على خبر مشكلتها مع زوجها ، في ظل عدم رغبتها في تطور الأمر الي مواقع التواصل الاجتماعي مرة اخرى بعد مشكلة والد زوجها التي تسببت في ضجة كبيرة.

يأتي سبب الخلاف وطلب الانفصال إلى رغبة شيرين بالتفرد في القرارات الخاصة بأعمالها، والتي يريد حسام حبيب متابعتها دائما.

كما أن حسام حبيب قام بعزل الفنانة شيرين عن أصدقائها المقربين في الوسط الفني وبعض من أفراد عائلتها وخاصة شقيقها .

تسريب أغنية من كليب شيرين الجديد

بعد الخبر تم تسريب أغنية من ضمن كليب شيرين الجديد الذي سيطرح في الفترة المقبلة ؛ ورجح البعض ان هذه الأغنية مهداه لحسام حبيب وتوحى بالطلاق حيث حملت الاغنية كلمات تعبر عن الوحدة وهجر الحبيب.

من جانبه قام حسام حبيب بحذف جميع المنشورات علي صفحته التي تحدث فيها عن نضال الأحمدية وانه سيقوم باتخاذ اجراء ضدها ورفع قضية بسبب قيامها بالتسجيل لوالده ونشر مكالمة تهاجمه.