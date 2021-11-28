محافظ سوهاج يتفقد تطوير المبنى الإداري بمدينة ناصر

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتفقد تطوير المبنى الإداري التابع للمحافظة بمدينة ناصر بعد انتهاء أعمال التطوير به، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور المهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.

والدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري بالديوان العام.

وتفقد المحافظ المبنى الإداري بعد تطويره والذي يتكون من دور أرضي+ 2 علوي، ويشمل الدور الأرضي قاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى غرفة للاستعلامات، فيما يتكون الدور الأول والثاني من مكاتب إدارية، ووجه المحافظ بحسن استغلال المبنى، ورفع كفاءة السور المحيط به، وتنسيق الموقع العام، وتهذيب الأشجار المحيطة بالمبنى.

وأوضح المهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان أن أعمال تطوير المبنى المقام على مساحة 270 متر مربع ، حيث شملت أعمال تطوير الأرضيات والحوائط، والدهانات، ودورات المياه، وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى أعمال النجارة.

وتركيب الرخام الداخلي والخارجي وتطوير واجهات المبنى، وتركيب أجهزة الإنذار والحريق، فضلا عن رفع كفاءة سطح المبنى، بتكلفة إجمالية مليون و900 ألف جنيه.