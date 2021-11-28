لو بتعاني من نقص الحديد والإرهاق.. أسهل حل لتقوية المناعة

قال مصطفى حامد، خبير التغذية، إن الكثيرين يلجأون لعمل تحاليل طبية قد تكون مكلفة فى أحيان كثيرة لمعرفة أسباب نقص الحديد وإرهاق الجسم، أو نقص المناعة ، لافتا إلى أن أوميجا 3 ، وفيتامين د عناصر هامة ولابد أن يكون نسبتها فى الجسم مرتفعة .

وأوضح مصطفى حامد، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الأوميجا 3 فى المكمل الغذائى كلوسيز يعمل على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة فى فصل الشتاء الذى يغلب عليه الشعور بالكسل ، الاكتئاب .

وأشار مصطفى حامد ، إلى أن الاوميجا 3 عبارة عن دهون غير مشبعة ولا يتكون فى جسم الانسان لذا يكون الفرد بحاجة للحصول عليه من مصدر خارجى نظرا لفوائده الكبيرة للجسم وعندما يتم الحصول عليه عن طريق منتج الكلوسيز يمنح الجسم 4 أضعاف الطاقة الذى يعطيه منتج الجلوكوز .

ونوه مصطفى حامد بأن منتج "كلوسيز CLO" بمعنى زيت كبد الحوت، عبارة عن أقراص فيتامينات تحتوى على أوميجا 3 ، وفيتامين د ، فيتامين أ فى كبسولة واحدة، وتركيزات هذه الفيتامينات فى الجسم تكون مفيدة تمد الجسم بقدر احتياجاته اليومية.

ولفت مصطفى حامد ، إلى أن المكمل الغذائى " كلوسيز " يشتمل على 5 مكونات هامة ومنها إمداده الجسم بالطاقة والحيوية ، المناعة ، صحة العظام والأسنان ، تخفيض الكوليسترول والمواد السامة بالجسم ، مفيدة للبشرة وذلك بتكلفة اقتصادية مناسبة .

وتابع مصطفى حامد ، أنه ينصح بتناول كبسولة واحدة يوميا من عمر عام : 7 سنوات ويتم تقليبها سواء على كوب ماء ، عصير ، أما الأعمار فيما فوق 7 سنوات فيتم إعطاؤهم 2 كبسولة يومياً، أما أصحاب الأمراض المزمنة فينصح بتناولهم 2 كبسولة صباحا وكبسولة واحدة ليلاً.