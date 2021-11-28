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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يتصدر يوتيوب charts للأسبوع الثالث و"انت الحظ" الأعلى استماعا

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين الأكثر استماعا علي يوتيوب للأسبوع الثالث علي التوالي والسادس منذ بداية يوتيوب ميوزيك charts في مصر. 

 

وجاء الهضبة في المركز الأول محققا 12 مليون و400 ألف مشاهدة.

ويليه في المركز الثاني عصام صاصا، ثم جاء محمد حماقي في المركز الثالث.

وعلى جانب آخر تصدرت أغنية "إنت الحظ" قائمة الأكثر استماعا في مصر على يوتيوب هذا الأسبوع.

 

يذكر أن أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

ومن ناحية أخرى يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد "عيشني" والذي من المتوقع صدوره خلال شهر ديسمبر.

 

ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "عيشني" خلال شهر ديسمبر القادم ، ويواصل الهضبة تسجيل أغنيات ألبومه والذي طرح منه حتى الآن أغنيات ".

عمرو دياب الهضبة الاكثر استماعا محمد حماقي عزيز الشافعي تامر حسين

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