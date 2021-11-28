تحذير.. لبنان على موعد مع منخفض جوي

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية فى لبنان أن يكون الطقس غدا غائما إجمالا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبخاصة على الجبال والداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

ويسود طقس خريفي مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ورياح يؤدي الى طقس متقلب وممطر.

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم في لبنان، غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تظهر طبقات من الغبار في الأجواء.

أما طقس الإثنين، سيكون غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.