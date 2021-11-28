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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 ديسمبر الحكم في دعوى حظر تطبيق «تيك توك» بمصر

مطرقة
مطرقة

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تطبيق "تيك توك" لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر لجلسة 26 ديسمبر للحكم.

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 45923 لسنة 74 قضائية، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتي "جوجل" و"آبل"، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "جوجل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

وقالت الدعوى المقامة من وليد التميمي، وحميدو جميل، المحاميين، إن "تيك توك" يروج لمقاطع العُري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب.


وأضافت أن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.

وقالت الدعوى الأخري المقامة من سمير صبري ، إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون، وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت من خلال منصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري.

محكمة القضاء الاداري تيك توك البلطجة والعنف و

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