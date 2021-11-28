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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء جنوب إفريقيا يكشفون من هم الأكثر عرضة للإصابة بـ أوميكرون

جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا

أكدت رئيسة وحدة العناية المركزة بالمستشفى في مدينة سويتو في جنوب إفريقيا، رودو ماتيفا، بأن الأطباء في جنوب إفريقيا يشعرون بالقلق من سرعة انتشار متحور أوميكرون الجديد لـ فيروس كورونا بين السكان.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت ماتيفا، إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق 30 بقليل، يعانون من أعراض معتدلة إلى شديدة، وبعضهم بحاجة إلى رعاية مركزة. حوالي 65% منهم لم يتم تطعيمهم، ومعظم الباقين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى فقط.

ووفقا لها، إذا استمرت الزيادة في عدد الإصابات، فستغرق المرافق الطبية بالمصابين، اقترحت أنه في أسوأ الحالات، قد تظهر حالة مماثلة للازدحام عند ظهور متحور دلتا، لذلك يجب إعداد المزيد من أسرة العناية المركزة.

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هذا وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لـ فيروس كورونا لأول مرة في جنوب إفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".

وأكدت المنظمة أن المتحور الجديد ليس مثل المتحورات السابقة مثل "ألفا" و"دلتا"، بل هو متحور له خصائص غير معروفة من قبل، وهو عصّي على اللقاحات العالمية المتداولة، وهنا مكمن خطورته إذا ما صحت المعلومات العلمية المتداولة بشأنه، أي أنه حتى الآن خارج السيطرة، ويحتاج العلماء إلى وقت للتعرف إليه أكثر، وإيجاد اللقاحات المناسبة لاحتوائه.

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