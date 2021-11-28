بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للجدل لـ صخرة سوداء، ادعى المصور أنها "نيزكية" بعد ذوبان المسامير عليها.

ونتيجة لانتشار المقطع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والسعودية، أصدرت الجمعية الفلكية في جدة بيانًا توضح فيه حقيقة ذوبان المسامير على الصخرة النيزكية.

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة، أن السبب في الذوبان هو أن تلك المسامير قد تم تصنيعها من معدن "الغاليوم"، وهي مادة صلبة تذوب عند ارتفاع درجة حرارتها.

وتابعت الجمعية الفلكية في بيان لها : الحيلة ليست في الصخرة التي لم تكن نيزكية أصلا، بل المادة المعدنية المكونة للمسامير"، مضفية: فبمجرد تعرضها لدرجة حرارة معينة يذوب الغاليوم ويسيل كما في مقطع الفيديو.



