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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إياد نصار: أعمال مثل الممر والاختيار وسيلة مهمة لمكافحة أفكار الإرهاب

صدى البلد

قال الممثل إياد نصار إن الاختيار ٢ مشروع مهم بالنسبة له. 

وطلب إياد نصار بعض الوقت لتجميع حديثه قائلا: أنا أول مرة أتكلم في ندوة الموضوع له رهبة". 

وأشار إياد نصار إلى أنهم قدموا نوع جديد من الدراما وهو دراما حرب على الحرب ، لأن الإرهاب يستخدم الصورة لتوضيح استراتيجيتهم. 

واستطرد:" كأداة مهمة من أدوات مقاومة الدول كانت الدراما والسينما ضرورية للفوز في هذه الحرب الفكرية". 

وأكد إياد نصار على أن الممر والاختيار من الأعمال التي تسمح للدول بمقاومة الأفكار المتطرفة وتحقيق السلمية المجتمعية. 

يعقد مساء اليوم، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية". 

يتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما يدير الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

اياد نصار الاختيار ٢ الممثل إياد نصار رهبة الدراما

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