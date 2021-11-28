لم أرغب بإعادة الجرح.. إياد نصار: تقديم دور الشهيد مبروك كان صعبا

قال إياد نصار إن اللقاء مع أسرة الشهيد محمد مبروك كان صعبا، ولم يكن يرغب في فتح الجرح، مشيرا إلى أن أسرة الشهيد ساعدوه كثيرا في تحضير الشخصية.

وأكد “نصار”، خلال تصريحاته بندوة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي، على أن تقديم الشهيد مبروك كان صعبا لغياب المادة الفيلمية عنه نظرا لوضعه الأمني الحساس، لكن زملاءه ساعدوه كثيرا في التقريب من صفاته.

يعقد مساء اليوم، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية".

يتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما يدير الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.